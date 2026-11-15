i Alexander Zverev Reuters Sieg gegen Jodar Zverev startet erfolgreich in die ATP Finals in Turin Alexander Zverev schlägt Rafael Jodar zum Auftakt der ATP Finals in Turin klar in zwei Sätzen. Von Sport Heute 15.11.2026, 15:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gelungener Auftakt für Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star hat sein erstes Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin gegen den Spanier Rafael Jódar (20) mit 6:4, 6:4 gewonnen. Der Deutsche, der seit dem 2. November die Weltrangliste anführt, setzte sich nach 1:27 Stunden durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.

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Schon beim Einmarsch auf den Court sorgte Zverev für einen besonderen Auftritt. Der 29-Jährige trug eine schwarze Lederjacke mit einer riesigen goldenen Eins auf dem Rücken – passend zu seinem neuen Status als Weltranglistenerster. Auch sportlich zeigte er sich selbstbewusst. Gleich in seinem ersten Aufschlagspiel servierte er drei Asse.

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Im ersten Satz gelang Zverev beim Stand von 3:3 das entscheidende Break. Anschließend musste er zwar noch zwei Breakbälle abwehren, behielt dank seines starken Aufschlags aber die Nerven. Auch im zweiten Durchgang schlug der Deutsche früh zu. Beim Stand von 1:1 half ihm ein Netzroller zum Break. Insgesamt servierte Zverev zehn Asse und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball.

Für den Hamburger ist es der erste Sieg seit seinem Aufstieg an die Spitze der Weltrangliste. Beim Masters in Paris hatte er zuletzt gegen Lorenzo Musetti verloren. In Turin will Zverev nun sein erfolgreiches Jahr krönen. Nach seinen Grand-Slam-Triumphen bei den French Open und US Open peilt er den dritten Titel bei den ATP Finals an. Bereits 2018 und 2021 hatte er das prestigeträchtige Saisonfinale gewonnen.

In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Jannik Sinner zählt Zverev gemeinsam mit Carlos Alcaraz zu den großen Titelanwärtern. In seiner Gruppe warten außerdem noch US-Open-Finalgegner Ben Shelton und der Franzose Arthur Fils. Nach dem Turnier in Turin will Zverev mit Deutschland auch beim Davis Cup in Bologna um den Titel kämpfen.