i Günter Bresnik GEPA pictures Neuer Podcast "Viele Streitgespräche!" Bresnik verspricht Klartext Günter Bresnik hat jetzt seinen eigenen Tennis-Podcast! Der strenge Starcoach verspricht zum Start des neuen Formats vor allem Klartext. Von Sport Heute 15.11.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tennis-Experte Günter Bresnik startet bei Sky Sport Austria mit einem eigenen Podcast durch. In "Punkt für Punkt mit Günter Bresnik" werden künftig alle zwei Wochen die großen Themen der Tenniswelt diskutiert. Die erste Folge ist bereits erschienen. Im Mittelpunkt stehen der neue Weltranglistenerste Alexander Zverev, die ATP Finals in Turin und die Frage, ob Carlos Alcaraz derzeit überhaupt zu schlagen ist.

Dominic Thiem - sein Leben i ?

Durch die rund 30-minütige Sendung führt Sky-Moderator Michael Ganhör. In der Auftaktfolge ist neben Bresnik auch Tour-Insider Lucas Miedler dabei. Gemeinsam diskutieren sie, ob Zverev verdient an der Spitze der Weltrangliste steht und wie berechtigt die Kritik am Deutschen ist. Auch die Favoritenrolle von Alcaraz beim prestigeträchtigen Saisonfinale wird beleuchtet.

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Bresnik, der einst Dominic Thiem zum Weltklassespieler geformt hatte, ist für seine klaren Worte bekannt. Der 65-jährige Wiener hat schon vor dem Start angekündigt, dass er in seinem neuen Format nicht immer einer Meinung mit seinem Gesprächspartner sein will. "Ich freue mich darauf, mit Host Michael Ganhör viele Streitgespräche auszutragen, weil immer auf einer Wellenlänge zu sein, wäre für die Tennis-Fans viel zu langweilig", erklärt der langjährige Tennis-Trainer.

Dabei ist das Podcast-Format auch für den erfahrenen Experten Neuland. "Ich bin komplett unerfahren, was Podcasts anbelangt", gesteht Bresnik. Gerade das mache für ihn den Reiz des Projekts aus. Sky setzt mit dem neuen Format auf pointierte Diskussionen und Einblicke in die internationale Tennis-Szene – von den Superstars bis zu Österreichs Nachwuchshoffnungen wie Lilli Tagger.

Miedler hat die Doppel-Szene zuletzt mit seinem neuen Partner Neil Oberleitner gehörig aufgemischt und sich mit den Turniersiegen in Shanghai und Wien bis auf Rang 14 im Doppelranking emporgearbeitet.

"Punkt für Punkt mit Günter Bresnik" erscheint alle 14 Tage. Der Video-Podcast ist auf der Website von Sky Sport Austria, auf YouTube sowie bei Spotify und Apple Podcasts abrufbar. Zusätzlich wird die Sendung im Fernsehen auf Sky Sport Austria ausgestrahlt.