i Zverev siegte als Nummer 1 der Welt zum Start der ATP-Finals. GEPA pictures Ärger mit deutschen Behörden Tennis-Star Zverev kämpft um deutschen Pass für Familie Tennis-Star Alexander Zverev (29) will seiner russischen Oma Natalia (78) einen deutschen Pass ermöglichen. Doch die Behörden machen es ihm schwer. Von Sport Heute 16.11.2026, 10:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem Tennisplatz hat Alexander Zverev heuer seine größten Träume verwirklicht. Der 29-Jährige triumphierte bei den French Open und den US Open und schaffte den Sprung zur Nummer 1 der Welt.

Doch abseits des Sports beschäftigt den deutschen Superstar ein ganz persönlicher Wunsch: Seine geliebte Oma Natalia (78) soll endlich einen deutschen Pass bekommen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.

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Am Rande der ATP Finals in Turin sprach die aktuelle Nummer eins der Tennis-Weltrangliste offen über die Schwierigkeiten seiner Familie. "Wir versuchen sehr, sehr stark, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Was aber schwierig ist", erklärte Zverev.

Der Grund: Seine Großmutter ist russische Staatsbürgerin und lebt in Sotschi. Aufgrund der aktuellen Bestimmungen kann sie ihren Enkel nur eingeschränkt bei Turnieren begleiten.

"Das ist momentan ein schwieriges Thema", gestand der Tennis-Star. Natalia bekomme jeweils nur ein Visum für drei Monate. Danach müsse sie wieder nach Russland zurückkehren.

Dabei würde Zverev seine Oma am liebsten dauerhaft in seiner Nähe haben. Die 78-Jährige war auch bei seinem historischen French-Open-Triumph im Juni in Paris dabei, als der Deutsche seinen ersten Grand-Slam-Titel holte.

Zverev kritisiert Behörden

Besonders ärgert den Tennis-Millionär, dass seine finanzielle Situation bei der Einbürgerung offenbar keine ausreichende Rolle spielt. "Sie arbeitet nicht mehr und das System ist so, dass man da schaut: Wird sie von Hartz IV leben oder wovon?", erklärte Zverev.

Dass er selbst problemlos für den Lebensunterhalt seiner Oma aufkommen könnte, werde laut dem 29-Jährigen nicht ausreichend berücksichtigt.

"Das verstehen die deutschen Behörden dann nicht, dass ich sage: Ich habe genug Geld für sie", kritisierte der Tennis-Star.

Dass Natalia ihren Enkel im Juni bei seinem Triumph in Paris unterstützen konnte, hatte einen traurigen Hintergrund. Zverevs Großvater war zuvor verstorben.

"Mein Großvater ist leider verstorben vor einiger Zeit. Dann haben wir sie nach Europa gebracht", erzählt der Deutsche.