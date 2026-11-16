i Roboter "Qestr" ging dfer Saft aus. Screenshot Technik streikte "Roboter-Mensch" scheitert bei Marathon durch Arktis Bei einem Laufevent in der Arktis ging das Duell Mensch gegen Roboter eindeutig an die Athleten aus Fleisch und Blut. Von Sport Heute 16.11.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Antarktis ist erstmals ein humanoider Roboter bei einem Ultramarathon angetreten. Aber: Trotz dicker Thermojacke war für "Qestr" bei minus 24 Grad nach rund drei Kilometern Schluss, da die Technik versagte. Die Batterie hielt offenbar der extremen Kälte nicht stand.

Laut Organisator war es das erste Mal, dass ein Roboter Seite an Seite mit menschlichen Athleten an der Startlinie bei einem Antarktis-Marathon stand.

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Ein Video zeigt, wie sich der "Blechmann" zunächst elegant über Eis und Schnee bewegt. Wenig später liegt "Qestr" regungslos am Boden.

Die Athleten aus Fleisch und Blut machten es besser, spulten bis zu 170 Kilometer ab.

Anders sah es im April bei einem Laufevent in Peking aus. Bei einem Halbmarathon hängten humanoide Roboter ihre menschliche Konkurrenz klar ab. Die siegreiche Maschine der chinesischen Smartphone-Marke Honor legte die 21 Kilometer lange Strecke in 50 Minuten und 26 Sekunden zurück.

Damit unterbot sie den menschlichen Halbmarathon-Weltrekord, den aktuell der Äthiopier Yomif Kejelcha (56:51 Minuten) hält, gleich um mehrere Minuten.