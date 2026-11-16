i Alexander Zverev IMAGO/Marco Canoniero Nach Auftaktsieg Sushi-Bestellung setzt Zverev bei Finals außer Gefecht Sushi-Ärger für Alexander Zverev! Ausgerechnet vor seinem Auftakt bei den ATP Finals in Turin kämpft die Nummer 1 der Tenniswelt mit Magenproblemen. Von Sport Heute 16.11.2026, 14:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlimme Nacht für Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star hat sich ausgerechnet vor seinem ersten Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin den Magen verdorben. Schuld war offenbar eine Sushi-Bestellung beim Lieferdienst. "Ich habe Sushi bei Uber Eats bestellt. Das war wohl nicht gut", erzählt der 29-Jährige. Die Folgen bekam er wenige Stunden später zu spüren.

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"Ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen, weil ich Magenprobleme bekam", berichtet Zverev. Dabei stand bereits rund 15 Stunden später sein Auftaktmatch gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar auf dem Programm. Die neue Nummer eins der Welt musste sich also alles andere als optimal auf die Tennis-WM vorbereiten.

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Dass etwas nicht stimmte, zeigte sich auch beim Training am Sonntag. Eigentlich sollte Zverev um 11 Uhr auf dem Platz im Pala Alpitour stehen. Hunderte Fans warteten auf den Deutschen. Doch der Hamburger ließ sich nicht blicken. Auch sein Athletiktrainer Jez Green und Physiotherapeut Ramon Punzano fehlten zunächst.

Erst gegen 12.30 Uhr tauchte Zverev schließlich auf dem Court auf. Sein Vater und Trainer Alexander Zverev senior hatte da bereits längere Zeit auf ihn gewartet. Später wurde bekannt, dass der Tennis-Star seine Trainingszeit mit einem anderen Spieler getauscht hatte. Trotz der unangenehmen Nacht konnte Zverev sein Auftaktmatch gegen Jodar schließlich mit 6:4, 6:4 gewinnen.

Für die kommenden Tage will der Weltranglistenerste offenbar kein Risiko mehr eingehen. Auf die Frage nach seinem Programm scherzt er: "Physio und zehn Runden Mario Kart." Am Montagabend steht seine Ehrung als Nummer eins zum Jahresende an. Am Dienstag um 20.30 Uhr wartet mit US-Open-Finalgegner Ben Shelton bereits die nächste Aufgabe.