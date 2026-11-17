i Der irische Boxer Lee Reeves (rechts) lag monatelang im Koma, nun ist er verstorben. IMAGO/Inpho Photography Ganz große Trauer Boxer lag nach K.o. im Koma, jetzt ist er tot Der Tod von Lee Reeves erschüttert die Boxwelt. Drei Monate nach einem K.o. im Ring ist der Ire ne nun verstorben. Er lag zuletzt im Koma. Von Sport Heute 17.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Boxwelt trauert um Lee Reeves! Der irische Profiboxer ist im Alter von nur 31 Jahren gestorben. Seit einem folgenschweren Kampf im August lag der Sportler mit schweren Gehirnverletzungen im Koma. Nun hat Reeves den monatelangen Kampf um sein Leben verloren.

Die Tragödie nahm am 1. August in Dublin ihren Anfang. Reeves stand seinem irischen Landsmann Gary Cully im Halbweltergewicht gegenüber. In der zehnten Runde ging der 31-Jährige zweimal zu Boden und verlor schließlich das Bewusstsein. Rettungskräfte mussten ihn auf einer Trage aus dem Ring bringen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Leichte Hoffnung, dann Infektion

Im Krankenhaus wurde Reeves wegen seiner schweren Gehirnverletzungen operiert und in ein künstliches Koma versetzt. Monatelang hofften seine Angehörigen auf eine Genesung. Im Oktober gab es tatsächlich einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der Boxer konnte die Hand seiner Schwester drücken und mit den Augen blinzeln.

Doch dann folgte der nächste schwere Rückschlag. Wie das renommierte "Ring Magazine" berichtet, zog sich Reeves am vergangenen Wochenende eine Infektion zu. An deren Folgen soll der Ire schließlich gestorben sein. Die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Leben erfüllte sich damit nicht.

Ganz große Trauer

Besonders emotional verabschiedete sich sein ehemaliger Trainer Jonathan O'Brien. Er hatte in den vergangenen Monaten regelmäßig über Reeves' Gesundheitszustand informiert und Spenden für dessen Behandlung gesammelt. Auf Facebook schrieb er: "Leb wohl, mein Sohn, schlaf gut. Du hast bis zum Schluss so hart gekämpft – wir lieben dich so sehr." Seine bereits verstorbene Mutter und sein Bruder würden an den Himmelspforten auf ihn warten, fügte O'Brien hinzu.

Die Trauer reicht weit über den Boxsport hinaus. Catherine Slattery, eine Freundin der Familie, erklärte gegenüber dem irischen Sender RTE: "Limerick ist heute Abend ein sehr düsterer Ort – wir haben Lee Reeves verloren." Der 31-Jährige sei nicht nur ein herausragender Boxer gewesen, sondern habe sich auch für psychische Gesundheit eingesetzt und besonders junge Menschen für das Thema sensibilisiert.