i Jannik Sinner Reuters Knieverletzung Tennis-Superstar Sinner enthüllt geheime Operation Tennis-Star Jannik Sinner überrascht mit einem neuen Gesundheits-Update! Der 25-Jährige enthüllt eine Operation und spricht über seine Knieprobleme. Von Sport Heute 17.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorge um Jannik Sinner! Der italienische Tennis-Star hat in einem neuen YouTube-Video verraten, dass er sich einer Operation unterziehen musste. Dem 25-jährigen Südtiroler wurden die Mandeln entfernt. Gleichzeitig gibt der fünffache Grand-Slam-Sieger einen Einblick in seine anhaltenden Knieprobleme, die ihn zu einer vorzeitigen Beendigung seiner Saison zwangen.

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"Meine Mandeln mussten entfernt werden und ich habe etwas an Gewicht verloren, wie man im Gesicht vielleicht sieht", erzählt Sinner in seinem Video mit dem Titel "Jannik Sinner Unfiltered – Health & Recover". Darin begleitet er seine Fans auch zu einem Medizincheck nach Lyon, wo sein angeschlagenes Knie genauer untersucht werden soll.

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Wie sehr ihn die Verletzung belastet, macht Sinner mit einer drastischen Schilderung deutlich. "Es gab Tage, an denen ich nichts spürte und problemlos spielen konnte, und dann gab es Tage, an denen ich mich überhaupt nicht bewegen konnte", berichtet der ehemalige Weltranglisten-Erste. Auch abseits des Tennisplatzes müsse er sich stark einschränken, um sein Knie zu schonen.

Besonders schwer fällt dem Italiener die unfreiwillige Wettkampfpause. "Das Schlimmste an dieser Verletzung ist für mich, dass ich nicht an Wettkämpfen teilnehmen kann. Ich kann kein Tennis spielen", gesteht Sinner. Selbst anderen Spielern bei ihren Matches zuzusehen, sei derzeit nicht einfach. Eine zunächst erfolgreiche Saison habe sich durch die Verletzung plötzlich in eine sehr schwierige verwandelt.

Jetzt richtet Sinner seinen Blick auf die kommende Saison. Er hofft, sein Knie in einigen Wochen wieder vollständig belasten und sich ordentlich auf die Australian Open vorbereiten zu können. Überstürzen will er aber nichts. "Das Langfristige ist viel wichtiger als der momentane Erfolg", betont der Tennis-Star. Die vollständige Genesung hat für ihn oberste Priorität.