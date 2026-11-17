i Fernando Alonso zeigt sein Dakar-Fahrzeug. Instagram, Reuters "Liebe den Wettkampf" Formel-1-Star Alonso wechselt zur Rallye Dakar Fernando Alonso plant das Dakar-Abenteuer! Der Formel-1-Star startet im Jänner in einem Aston Martin. Seine Priorität bleibt aber die Königsklasse. Von Sport Heute 17.11.2026, 12:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fernando Alonso zieht es wieder ins Gelände! Der 45-jährige Formel-1-Altmeister startet Anfang kommenden Jahres (9. bis 23. Jänner) erneut bei der Rallye Dakar. Diesmal nimmt der Spanier die Herausforderung in einem Aston Martin Dreadnought in Angriff.

Sein Engagement in der Königsklasse bleibt davon unberührt. "Die Formel 1 hat für mich weiterhin oberste Priorität. Aber ich bin Rennfahrer und Herausforderungen wie diese sind der Grund, warum ich den Wettkampf so liebe. Ich bin gespannt, was wir erreichen können", sagte Alonso.

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Bei seiner Dakar-Premiere 2020 hatte der Weltmeister von 2005 und 2006 bereits aufgezeigt. Gemeinsam mit seinem Landsmann Marc Coma, selbst fünfmaliger Dakar-Sieger auf dem Motorrad, belegte er im Toyota den 13. Gesamtrang. Auf einer Etappe schaffte es das Duo sogar auf Platz zwei.

Die kommende Ausgabe findet wegen der Konflikte im Nahen Osten nicht in Saudi-Arabien statt. Stattdessen führt die Rallye vom 9. bis 23. Jänner durch Portugal und Marokko.

"Ich wollte mich dieser Herausforderung voll und ganz stellen und sowohl die Formel 1 als auch die Rallye Dakar im selben Jahr in Angriff nehmen", erklärte Alonso.

Erfahrung abseits der Formel 1 bringt der Spanier reichlich mit. Neben fast 450 Rennen in der Königsklasse bestritt Alonso auch die 24 Stunden von Le Mans – und gewann den Langstreckenklassiker zweimal.