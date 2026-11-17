i Ralf Schumacher spricht über Lewis Hamilton. Imago Images Vom Bruder überzeugt Schumi rechnet mit Hamilton ab: "Michael war besser" Ralf Schumacher spricht über die Unterschiede zwischen Lewis Hamilton und seinem Bruder Michael. Von Sport Heute 17.11.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieben WM-Titel haben sowohl Michael Schumacher als auch Lewis Hamilton auf dem Konto. Doch für Ralf Schumacher steht fest, wer von den beiden Formel-1-Legenden der bessere Fahrer war. Der ehemalige Rennfahrer sieht seinen Bruder klar vor dem Briten und übt deutliche Kritik an Hamiltons Führungsqualitäten.

Im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse" stellt Schumacher zunächst klar, dass er kein persönliches Problem mit dem siebenfachen Weltmeister habe. "Das ist ja völliger Quatsch. Ich gönne ihm alles", erklärt der 51-Jährige. Dennoch hat er eine klare Meinung zum Vergleich der beiden Rekordweltmeister: "Ich kann das mit meinem Bruder vergleichen. Der war halt einfach deutlich besser."

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Auch das Argument, Michael Schumacher habe während seiner Karriere nur schwache Teamkollegen gehabt, lässt der Deutsche nicht gelten. Als Beispiele nennt er Eddie Irvine und Felipe Massa. Irvine verpasste 1999 den WM-Titel im Ferrari nur um zwei Punkte, während Massa 2008 im dramatischen Saisonfinale lediglich einen Zähler hinter Hamilton landete. "Das ist auch kein Nasenbohrer", betont Schumacher.

Den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Formel-1-Ikonen sieht der ehemalige Pilot allerdings abseits der Rennstrecke. Während sein Bruder bei Ferrari eine wichtige Führungsrolle übernommen habe, fehle Hamilton laut Schumacher genau diese Fähigkeit.

Dabei verweist er auch auf Mattia Binotto, der einst mit Michael Schumacher bei Ferrari zusammenarbeitete und dessen Führungsqualitäten immer wieder hervorhebe. "Ich glaube, das ist einfach das, wovon Lewis Hamilton sehr, sehr weit entfernt ist", erklärt der Sky-Experte.

Hamilton habe weder bei McLaren unter Ron Dennis noch bei Mercedes unter Toto Wolff gelernt, ein Team anzuführen. "Das war gar nicht seine Aufgabe. Der sollte sich ins Auto setzen und schnell fahren", so Schumacher. Für ihn steht deshalb fest: Trotz gleicher Anzahl an WM-Titeln war sein Bruder Michael der komplettere Formel-1-Fahrer.