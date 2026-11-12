i Lewis Hamilton an der Grenze zum Gazastreifen. IMAGO/Anadolu Agency Genozid in Palästina F1-Star Hamilton rechnet mit Israel ab: "Entsetzlich" Lewis Hamilton besuchte den Gaza-Streifen und rechnet danach mit der Politik und den Aktionen von Benjamin Netanyahu ab. Von Sport Heute 12.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Formel-1-Superstar Lewis Hamilton sorgt mit deutlichen Worten für Aufsehen! Der siebenfache Weltmeister besuchte am Dienstag den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen. Anschließend erhob der 41-Jährige schwere Vorwürfe gegen Israel und schilderte seine Eindrücke in den sozialen Medien.

"Die vergangenen drei Jahre des israelischen Völkermords im Gazastreifen sind entsetzlich", schrieb der Ferrari-Pilot auf Instagram. Es sei ein großes Unrecht, Menschen ihre Freiheit, Sicherheit und Würde zu verwehren. "Kein Mensch sollte so behandelt werden, als sei sein Leben weniger wert", erklärte der Brite.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach dem Großen Preis von Brasilien, den Hamilton auf dem neunten Platz beendet hatte, machte sich der Formel-1-Star auf den Weg nach Rafah. Was er dort sah, habe ihn tief erschüttert. "Ich sah kilometerlange Mauern, die errichtet wurden, um die Menschen dort gefangen zu halten", schilderte Hamilton. Die Situation habe sich für ihn wie ein "Freiluftgefängnis" angefühlt.

Besonders betroffen zeigte sich der 41-Jährige von der Situation der Hilfstransporte. Zahlreiche Lastwagen mit dringend benötigten Gütern hätten an der Grenze gewartet. Ein Fahrer habe ihm erzählt, dass er bereits seit mehr als zwölf Stunden auf die Weiterfahrt warte.

Auch die Ablehnung bestimmter Hilfsgüter kritisierte Hamilton scharf. Seinen Angaben zufolge seien unter anderem Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Sets, medizinische Ausrüstung, Rollstühle und sogar Fußbälle für Kinder zurückgewiesen worden.

Der Ferrari-Star richtete deshalb eine klare Forderung an Israel: "Israel muss seinen Verpflichtungen im Rahmen des Waffenstillstands nachkommen und die Hilfslastwagen passieren lassen. Ohne Ausreden!"

Abschließend appellierte Hamilton an seine Millionen Follower, das Leid der Menschen im Gazastreifen nicht zu ignorieren. "Ich möchte nicht, dass wir uns an das Leid dieser Menschen gewöhnen. Ich möchte nicht, dass wir wegsehen!"

Hintergrund des Konflikts ist unter anderem der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und 251 als Geiseln verschleppt wurden. Die anschließende israelische Militäroffensive im Gazastreifen forderte Zehntausende Todesopfer und löste eine schwere humanitäre Krise aus.