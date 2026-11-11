i Fernando Alonso mit Max Verstappen. IMAGO Harte Abrechnung Ex-Weltmeister enttäuscht: "So macht das keinen Spaß" Die Formel-1-Saison 2026 war für Fernando Alonso und Aston Martin eine zum Vergessen. Von Sport Heute 11.11.2026, 08:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Frust pur bei Fernando Alonso! Der zweifache Formel-1-Weltmeister erlebte beim Großen Preis von Brasilien die nächste Enttäuschung. Obwohl der Spanier von Startplatz acht ins Rennen gegangen war, reichte es am Ende nur für Rang zwölf. Anschließend machte der 45-Jährige seinem Ärger über seinen Aston Martin Luft.

"Sorry, aber so macht das keinen Spaß. Ich komme einfach her und mache meinen Job. Es ist nicht schön, mit anderen Werkzeugen als die anderen Fahrer arbeiten zu müssen", schimpfte Alonso nach dem Rennen in São Paulo.

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Besonders die fehlende Geschwindigkeit auf den Geraden macht dem Routinier zu schaffen. Während der AMR26 in den Kurven laut Alonso hervorragend funktioniert und sogar über ein besseres Chassis als Mercedes verfügt, verliert Aston Martin auf den Geraden zu viel Zeit. Vor allem auf dem langen Bergaufstück Richtung Start und Ziel wurde das zum Problem.

Auch die Kritik an seiner Person lässt Alonso nicht kalt. "Wenn ich eine überragende Leistung zeige, sagen alle, das sei normal bei mir. Wenn ich eine normale Leistung zeige, sagen sie, ich sei zu alt", ärgerte sich der Spanier.

Die Zahlen unterstreichen die schwierige Saison. Mit lediglich sieben WM-Punkten liegt Alonso gemeinsam mit Esteban Ocon und Carlos Sainz auf dem 16. Platz der Fahrerwertung. Aston Martin rangiert in der Konstrukteurs-WM nur auf dem vorletzten Platz.

Die Hoffnung richtet sich deshalb bereits auf 2027. "Wir wissen glasklar, was wir verbessern müssen. Wir müssen hart fürs nächste Jahr arbeiten, um unseren Rückstand aufzuholen und wettbewerbsfähiger zu sein", erklärte Alonso.