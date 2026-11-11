i Die italienischen Formel-1-Fans wollen Kimi Antonelli bei Ferrari sehen. IMAGO/Every Second Media Gerüchte in Formel 1 Antonelli bei Ferrari? "Wird irgendwann soweit sein" Kimi Antonelli hat sich zum jüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt. Nun wird über einen möglichen Wechsel des Italieners zu Ferrari spekuliert. Von Sport Heute 11.11.2026, 16:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum hat Kimi Antonelli seinen ersten WM-Titel in der Formel 1 gefeiert, rückt bereits seine langfristige Zukunft in den Mittelpunkt. Der 20-Jährige steht bei Mercedes unter Vertrag, doch ein Wechsel zu Ferrari scheint für viele nur eine Frage der Zeit zu sein. Schließlich wäre ein italienischer Weltmeister im Cockpit der Scuderia für die Tifosi etwas ganz Besonderes.

Einer, der fest an dieses Szenario glaubt, ist der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner. Der Südtiroler ist überzeugt, dass Antonelli im Laufe seiner Karriere für Ferrari fahren wird.

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"Manche Leute fragen, warum er nicht für Ferrari fährt. Das ist das Einzige, was für Italien nicht ganz perfekt ist: dass es einen italienischen Meister gibt, der nicht für Ferrari fährt", erklärte Steiner gegenüber "RacingNews365". Seine Prognose: "Aber ich denke, irgendwann wird es soweit sein."

"Vielleicht noch 10 Jahre"

Mit einem baldigen Abschied von Mercedes rechnet der 61-Jährige allerdings nicht. Antonelli stehe schließlich erst am Anfang seiner Karriere und habe noch genügend Zeit für einen Wechsel.

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"Er ist noch so jung, daher wird er meiner Meinung nach irgendwann für Ferrari fahren", sagte Steiner. "Wird es kurzfristig sein? Nein. Es wird vielleicht noch 10 Jahre dauern. Aber irgendwann wird er es natürlich als Italiener mit diesem Talent schaffen."

Auch die aktuelle Fahrerbesetzung bei Ferrari dürfte einem möglichen Transfer langfristig nicht im Weg stehen. Mit Lewis Hamilton und Charles Leclerc verfügt die Scuderia zwar über zwei prominente Piloten, doch Steiner ist überzeugt, dass Antonelli jederzeit eine Option wäre.

"Ich würde es so formulieren: Irgendwann werden sie ihn bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass Kimi schon morgen dort unterschreiben könnte, wenn er das wollen würde", erklärte der Ex-Teamchef.

Schumacher glaubt an Ferrari-Wechsel

Steiner ist mit seiner Einschätzung nicht allein. Bereits Anfang September hatte Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher bei "Sky" über einen möglichen Wechsel des Italieners gesprochen.

Für Schumacher werde sich "die Frage nicht lange stellen". Allerdings geht auch er davon aus, dass Antonelli zunächst noch "ein paar Jahre bei Mercedes fahren wird". Wie viel ihm seine italienische Heimat bedeutet, zeigte der frischgebackene Weltmeister unterdessen mit einer ungewöhnlichen Aktion. Antonelli ließ sich seine Haare in den Nationalfarben Grün, Weiß und Rot färben.