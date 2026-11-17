i Christian Horner und Toto Wolff IMAGO/HochZwei Formel-1-Weltmeister Was Ex-Rivale Horner nach WM-Titel an Wolff schrieb Toto Wolff verrät eine besondere Nachricht nach dem WM-Triumph von Mercedes! Ausgerechnet sein Rivale Christian Horner gratulierte dem Wiener. Von Sport Heute 17.11.2026, 07:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

577 Nachrichten hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Gewinn beider Formel-1-Weltmeisterschaften 2026 erhalten. Besonders in Erinnerung geblieben sind dem 54-jährigen Wiener die Glückwünsche seiner Kinder – und eine Nachricht von Christian Horner. Der ehemalige Red-Bull-Teamchef war jahrelang einer seiner größten Rivalen in der Königsklasse.

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Im Interview mit der "Bild" verrät Wolff, was Horner ihm geschrieben hat: "Glückwunsch. Kimi Antonelli war dieses Jahr unglaublich, und Respekt dafür, dass du ihm schon in so einem jungen Alter den Rücken gestärkt hast." Der Italiener hatte sich in dieser Saison zum jüngsten Formel-1-Weltmeister der Geschichte gekrönt. Mercedes sicherte sich außerdem den Konstrukteurstitel.

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Dass sich ausgerechnet Horner meldete, kam für Wolff nicht unerwartet. "Christian und ich pflegen ein respektvolles Verhältnis. Das war auch damals schon so", erklärt der Mercedes-Boss. Auch Horner findet in seiner Autobiografie "Drive" anerkennende Worte für den früheren Konkurrenten. Ohne große Rivalen gebe es keine großen Siege, schreibt der Brite darin.

Den WM-Doppelsieg feierte Wolff allerdings überraschend zurückhaltend. Statt einer großen Party gab es nach dem Rennen in Brasilien lediglich einen Wodka-Shot im Flugzeug – gemeinsam mit George Russell und Lewis Hamilton. "Während der Saison trinke ich keinen Alkohol, weil ich zu 100 Prozent fit sein muss", erklärt der Österreicher. Alkohol verschlimmere bei ihm außerdem den Jetlag.

Für ausgedehnte Feiern bleibt dem Mercedes-Teamchef ohnehin keine Zeit. Er trage auch Verantwortung für die mehr als 1.500 Mitarbeiter hinter dem Rennteam, betont Wolff. Der Blick richtet sich bereits auf die nächste Saison: "Ja, wir haben beide Weltmeisterschaften gewonnen, aber das wollen wir auch nächstes Jahr wieder schaffen." 2027 sollen Antonelli und Russell erneut für Mercedes auf Titeljagd gehen.