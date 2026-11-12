i Arvid Lindblad und Liam Lawson. IMAGO/Sports Press Photo "Können unter Beweis gestellt" Offiziell! Red Bull trifft Fahrer-Entscheidung Die Racing Bulls haben ihre Fahrer für die Formel-1-Saison 2027 bestätigt. Liam Lawson und Arvid Lindblad gehen im nächsten Jahr an den Start. Von Sport Heute 12.11.2026, 12:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es fix! Die Racing Bulls haben ihre Fahrer für die Formel-1-Saison 2027 bestätigt. Liam Lawson und Arvid Lindblad dürfen auch im kommenden Jahr für das Schwesterteam von Red Bull an den Start gehen. Für Nachwuchshoffnung Nikola Tsolov platzt damit vorerst der Traum von einem Stammcockpit in der Königsklasse.

Am Donnerstag gab der Rennstall aus Faenza bekannt, auch 2027 auf seine bisherige Fahrerpaarung zu setzen. Teamchef Alan Permane zeigte sich mit der Entwicklung seiner beiden Piloten zufrieden.

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"Beide haben im Laufe der Saison ihr Können und ihr Potenzial unter Beweis gestellt, und wir haben gesehen, welche Fortschritte sie sowohl einzeln als auch als Duo gemacht haben", erklärte Permane. Für ihn sei die Kombination aus Erfahrung und Ehrgeiz die beste Lösung für die kommende Saison.

Für den erst 19-jährigen Lindblad wird es bereits die zweite Saison in der Formel 1. Teamkollege Lawson steht hingegen vor seinem dritten Jahr als Stammfahrer. Der 24-jährige Neuseeländer hatte bereits 2023 seine ersten Rennen für das damalige AlphaTauri-Team absolviert.

Auch Lawson freut sich über die Vertragsverlängerung. "Wir haben gemeinsam eine großartige Saison hinter uns", erklärte der Neuseeländer. Besonders stolz sei er auf die Entwicklung des Teams, das aktuell um den fünften Platz in der Konstrukteurswertung kämpft.

Lindblad bedankte sich ebenfalls für das Vertrauen. "Wenn ich auf meine erste Saison in der Formel 1 zurückblicke, war es ein wirklich besonderes Jahr, voller neuer Erfahrungen und Erkenntnisse", erklärte der Brite. Nun wolle er auf den Erfahrungen seiner Rookie-Saison aufbauen.

Bitter ist die Entscheidung hingegen für Red-Bull-Junior Nikola Tsolov. Der Bulgare hatte sich bis zuletzt Hoffnungen auf einen Aufstieg in die Formel 1 gemacht. Nach dem Vizemeistertitel in der Formel 3 im vergangenen Jahr liegt er aktuell auch in der Formel 2 auf dem zweiten Gesamtrang.

Trotz seiner starken Leistungen muss sich Tsolov nun weiter gedulden. Bei den Racing Bulls ist für 2027 jedenfalls kein Platz mehr frei.