i Toto Wolff und Kimi Antonelli Reuters Heiße Transfer-Gerüchte Ferrari statt Mercedes? Wolff macht Antonelli-Ansage Toto Wolff hat keine Angst, seinen Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli zu verlieren! Der Mercedes-Boss erklärt, warum er fest an dessen Treue glaubt. Von Sport Heute 15.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Klare Ansage von Toto Wolff! Der österreichische Mercedes-Teamchef macht sich keinerlei Sorgen, dass Formel-1-Weltmeister Kimi Antonelli (20) eines Tages zu Ferrari wechseln könnte. Obwohl der Italiener in seiner Heimat bereits wie ein Superstar gefeiert wird, glaubt Wolff fest an dessen Loyalität.

"0,0 Prozent", antwortet der 54-Jährige im Interview mit der "Bild am Sonntag" auf die Frage nach möglichen Wechselängsten.

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Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

Seine Begründung ist eindeutig: "Weil Kimi und seine Familie loyale Menschen sind." Antonelli stammt aus dem Mercedes-Nachwuchsprogramm und wurde in Mexiko-Stadt mit 20 Jahren und 68 Tagen zum jüngsten Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Er ist zudem der erste italienische Champion seit Alberto Ascari im Jahr 1953.

Wolff verweist aber nicht nur auf die persönliche Verbundenheit, sondern auch auf die sportlichen Erfolge. Mercedes holte in dieser Saison zahlreiche Siege und sicherte sich zuletzt in Brasilien auch den Konstrukteurs-Weltmeistertitel. "Deswegen hat er nach seinem Titelgewinn auch gesagt, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, für ein anderes Team außer Mercedes zu fahren", erklärt der Wiener.

Dabei ist Antonelli erst in seiner zweiten Formel-1-Saison. Der Italiener hatte das Mercedes-Cockpit von Rekordweltmeister Lewis Hamilton übernommen, der ausgerechnet zu Ferrari wechselte.

Trotz seiner kurzen Zeit in der Königsklasse hat Antonelli bereits eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Besonders in Italien wird der neue Weltmeister frenetisch gefeiert.

Wolff glaubt sogar, dass Antonelli in seiner Heimat noch populärer werden könnte als Michael Schumacher zu dessen Ferrari-Zeiten. "Auf jeden Fall. Er ist ja Italiener", sagt der Mercedes-Boss. Schon bei Antonellis Sieg in Monza hätten die Ferrari-Fans begeistert gejubelt. Wolff scherzt: "Die Tifosi tragen jetzt das Ferrari-Shirt mit einer Mercedes-Kappe."