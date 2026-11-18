i Das bekannte Rennpferd "So You Are" ist tot auf einer Mülldeponie gefunden worden. IMAGO/Action Plus Trainer fassungslos Berühmtes Rennpferd tot auf Mülldeponie gefunden Ein weltbekanntes Rennpferd liegt plötzlich tot auf einer Mülldeponie. Dieser Vorfall erschüttert gerade ganz Australien. Von Sport Heute 18.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schockierende Szenen in Australien! Eines der erfolgreichsten Rennpferde des Landes ist tot in einem Müllcontainer entdeckt worden. Der fünfjährige Wallach "So You Are" hatte noch Anfang November am berühmten Melbourne Cup teilgenommen. Jetzt sorgt der Umgang mit dem verstorbenen Tier für Entsetzen in der Rennsportwelt.

Ein Bauarbeiter machte am Montag auf einer Abfallentsorgungsanlage im Süden von Sydney den grausigen Fund. In einem großen Müllcontainer lag der Kadaver des Rennpferdes. Der Mann filmte die Szene und veröffentlichte die Aufnahmen auf Facebook. Innerhalb kürzester Zeit verbreiteten sich die Bilder in Sozialen Netzwerken und lösten heftige Reaktionen aus.

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Anfang November noch bei einem Rennen

Dabei hatte "So You Are" noch am 3. November beim Melbourne Cup für Aufsehen gesorgt. Bei einem der bedeutendsten Pferderennen der Welt belegte der Wallach den achten Platz. Insgesamt gewann er in seiner Karriere acht Rennen und brachte seinen Besitzern mehr als 1,4 Millionen australische Dollar (rund 860.000 Euro) an Preisgeldern ein.

Nur 13 Tage nach seinem letzten Rennen folgte die Tragödie. Am 16. November erlitt das Pferd eine schwere Kolik und musste in einer Spezialklinik notoperiert werden. Doch die Tierärzte konnten den Wallach nicht mehr retten. Noch während des Eingriffs fiel die Entscheidung, das Tier einzuschläfern.

"Völlig inakzeptabel"

Wie konnte das tote Rennpferd anschließend im Müll landen? Laut dem Betreiber der Deponie wurde der Kadaver von einem beauftragten Dienstleister angeliefert. Weil dessen Fahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht zur vorgesehenen Abladefläche fahren durfte, wurde das Tier vorübergehend in einen großen Container umgeladen. Von dort sollte es ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Rennsportbehörde Racing NSW bezeichnete den Umgang mit dem Pferd als "völlig inakzeptabel". Auch Trainer Bjorn Baker zeigte sich erschüttert und betonte, dass "So You Are" einen würdevollen Abschied verdient hätte. Die behandelnde Tierklinik entschuldigte sich inzwischen für den Vorfall. Zwar habe sie die Entsorgung nicht selbst durchgeführt, trage aber Verantwortung für die Auswahl des Dienstleisters. Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen wurde beendet.