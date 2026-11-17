i Alexander Zverev Reuters 49 Siege in 50 Spielen Zverev baut irre Serie aus und steht im Halbfinale Alexander Zverev ist bei den ATP Finals weiter nicht zu stoppen! Die Nummer eins der Tenniswelt schlägt Ben Shelton und steht vorzeitig im Halbfinale. Von Sport Heute 17.11.2026, 22:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächste Glanzleistung von Alexander Zverev! Der deutsche Tennis-Star hat bei den ATP Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel gewonnen und damit vorzeitig das Halbfinale erreicht. Der 29-jährige Weltranglistenerste setzte sich gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:2, 7:6 (7:4) durch. Nach seinem Auftaktsieg gegen Rafael Jódar bleibt der Hamburger damit ungeschlagen.

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Das Duell war die Neuauflage des diesjährigen US-Open-Finales. Schon damals hatte Zverev die Oberhand behalten. Auch diesmal ließ er seinem amerikanischen Kontrahenten kaum eine Chance. Besonders im ersten Satz dominierte der Deutsche mit seinem starken Aufschlagspiel und holte sich den Durchgang klar mit 6:2.

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Im zweiten Satz leistete Shelton mehr Gegenwehr. Zverev behielt jedoch die Nerven und entschied den Tiebreak mit 7:4 für sich. Damit baute er seine beeindruckende Bilanz gegen den US-Amerikaner weiter aus: Siebenmal standen sich die beiden bisher gegenüber, siebenmal ging Zverev als Sieger vom Platz.

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Besonders bemerkenswert ist Zverevs Erfolgsserie gegen Linkshänder. Von seinen letzten 50 Duellen gegen linkshändige Gegner hat der Hamburger unglaubliche 49 gewonnen. Der Erfolg gegen Shelton war zudem sein fünfter Halbfinaleinzug bei den ATP Finals. Den prestigeträchtigen Saisonabschluss konnte er bereits 2018 und 2021 für sich entscheiden.

Am Donnerstag wartet mit dem Franzosen Arthur Fils noch das letzte Gruppenspiel. Dort kann sich Zverev den Gruppensieg sichern und weiteres Selbstvertrauen für die K.o.-Phase tanken. Im Halbfinale würde der Deutsche dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz nach Möglichkeit gerne aus dem Weg gehen. Sein großes Ziel bleibt der dritte Titel bei den ATP Finals.