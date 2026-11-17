i Tiger Woods steht vor seinem Golf-Comeback. IMAGO/ZUMA Press Wire Rehabilitation in der Schweiz Tiger Woods gibt nach zwei Jahren Golf-Comeback Golf-Legende Tiger Woods steht vor seinem Comeback. Nach juristischen Problemen samt Reha in der Schweiz will er wieder bei einem Turnier antreten. Von Sport Heute 17.11.2026, 18:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tiger Woods greift wieder zum Golfschläger. Mehr als zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt auf der PGA Tour kündigt der 15-fache Major-Sieger seine Rückkehr auf die große Golfbühne an. Am 3. Dezember soll der US-Amerikaner bei der Hero World Challenge auf den Bahamas abschlagen – jenem Turnier, das er selbst veranstaltet.

Für Woods wäre es der erste Turnierauftritt seit den British Open 2024 in Royal Troon. Damals scheiterte der ehemalige Weltranglistenerste am Cut. Seither bestimmten vor allem Verletzungen und persönliche Rückschläge sein Leben.

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Woods kämpfte mit schweren Verletzungen

In den vergangenen Jahren musste sich der Golf-Superstar gleich mehreren medizinischen Eingriffen unterziehen. Unter anderem erlitt er einen Achillessehnenriss und musste sich seiner sechsten und siebenten Rückenoperation unterziehen.

Zuletzt deutete sich allerdings an, dass Woods wieder in besserer körperlicher Verfassung ist. Mehrfach wurde der 50-Jährige beim Training auf Golfplätzen in den USA gefilmt.

"Ich fühle mich besser, daran besteht kein Zweifel", erklärte Woods kürzlich gegenüber "Sirius XM PGA Tour Radio".

Auch seine Trainingsintensität habe er wieder gesteigert. "Ich habe ziemlich viel trainiert. Ich werde bei der Hero World Challenge sein. Ich bin so oder so dort, also sehen wir uns dort", sagte der Amerikaner. Nun steht fest: Woods soll nicht nur als Gastgeber, sondern auch als Spieler teilnehmen.

Festnahme verzögerte Comeback

Dabei war eine Rückkehr bereits im Frühjahr 2026 im Raum gestanden. Doch nach einer Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Beeinträchtigung verzögerte sich das Comeback erneut.

Im September einigte sich Woods mit der Staatsanwaltschaft. Er bestritt die Vorwürfe des rücksichtslosen Fahrens und der Verweigerung eines rechtmäßig angeordneten Tests nicht und erhielt unter anderem ein fünfjähriges Fahrverbot. Nach dem Vorfall verbrachte die Golf-Legende außerdem Zeit in einer Rehabilitationseinrichtung in der Schweiz.

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Auch Sohn Charlie sorgt für Schlagzeilen

Sportlich könnte der Dezember für Woods gleich mehrere Auftritte bereithalten. Neben der Hero World Challenge wird auch über eine Teilnahme am PNC Championship spekuliert. Dort könnte er vom 17. bis 20. Dezember gemeinsam mit seinem Sohn Charlie antreten.

Der Teenager arbeitet selbst an einer Golfkarriere und hat sich kürzlich für die Florida State University entschieden, wo er ab 2027 College-Golf spielen soll.

Bei der Hero World Challenge trifft Woods auf prominente Konkurrenz. Zum 20 Spieler umfassenden Teilnehmerfeld gehören unter anderem Scottie Scheffler, Xander Schauffele, Rickie Fowler und Gary Woodland.