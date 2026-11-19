i Haasmann: "Was ich verspreche, halte ich. Das war bei Stadtrat Hacker nicht so." GEPA "Andere leisten sich Kokain" Serienmeister rechnet ab: "In Wien wurde ich verarscht" Judo-Meistermacher Thomas Haasmann ärgert Wiens Sportpolitik. Jetzt kämpft er für Niederösterreich um den nächsten Titel. Von Martin Huber 19.11.2026, 05:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Wir sind unbesiegt, haben alles klar gewonnen. Es war eine Mega-Saison. Aber jetzt sind alle gegen uns. Sie möchten uns verlieren sehen", sagt Thomas Haasmann zu "Heute".

Als Präsident der Galaxy Judo Tigers ist der Ex-Olympionike das Maß aller Dinge im österreichischen Judo. Zwölf der letzten 14 Meistertitel holte er, am Samstag soll beim Final 4 in Gmunden der nächste Triumph folgen.

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Doch vor dem großen Finale warnt der Judo-Boss. "Es wurden extra die Regeln geändert, um unsere Phalanx zu durchbrechen. Es gibt nur einen Durchgang, da ist alles möglich. Es ist, wie wenn im Champions-League-Finale nach 45 Minuten Schluss ist."

Die größten Dominatoren des Sports i ?

"Andere leisten sich Kokain, ich mir einen Judo-Klub"

Hinter der Galaxy-Erfolgsserie steckt eine außergewöhnliche Leidenschaft. Haasmann investiert seit Jahren eigenes Geld in seinen Verein. Was andere für Luxus ausgeben, steckt er in seine Kämpfer.

"Andere leisten sich ein teures Auto oder Kokain, ich mir einen Judo-Klub: Da bekomme ich so viel mehr zurück", sagt der 65-Jährige. "Wir sind eine Familie. Judo hat mir im Leben geholfen, jetzt will ich meinen Kämpfern helfen. Für mich ist das Familie, kein Geschäft."

"Ich wurde verarscht"

Doch so groß seine Liebe zum Judo ist, so tief sitzt der Frust über die Wiener Stadtpolitik. Haasmann fühlt sich im Stich gelassen.

"Ich wurde verarscht", stellt der Galaxy-Boss klar. "Wir waren dreimal Sportteam des Jahres in Wien - vor Rapid, Austria und allen. Uns wurden jeweils 19.000 Euro versprochen. Wir haben eingereicht und eingereicht, mussten da und dorthin. Bekommen haben wir nichts von der MA 51."

Haasmann versteht das nicht: "Am Ende schickte ich eine Mitarbeiterin, weil ich mich vor mir selbst schützen musste." Haasmann weiter: "Ich bin Sportler. Was ich verspreche, halte ich. Das war bei den Politikern nicht so."

Der Judo-Meistermacher zog die Konsequenzen und wechselte mit den Tigers von Wien nach Niederösterreich. "Es war der richtige Schritt. Beim ersten Treffen mit Johanna Mikl-Leitner habe ich mich wohlgefühlt. Das war nicht oberflächlich."

Der Fokus gilt jetzt dem Sport. "Unsere Gegner haben Top-Legionäre. Bei uns fehlt mit Bernd Fasching der beste Kämpfer verletzt. Aber keine Angst, wir sind bereit, hauen alles rein."