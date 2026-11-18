i Tennis-Ass Camila Giorgi. IMAGO/ZUMA Press Impf-Ärger, Steuer-Probleme Skandal-Spielerin macht jetzt große Ankündigung Impf-Fälschungen, Steuer-Probleme, spurlos verschwunden – Tennis-Sternchen Camila Giorgi sorgte für Aufregung. Jetzt will sie wieder durchstarten. Von Sport Heute 18.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie verschwand plötzlich von der Tennis-Bildfläche, sorgte danach mit zahlreichen Skandalen für Schlagzeilen. Jetzt will Camila Giorgi (34) zurück auf die große Bühne! Die ehemalige Nummer 26 der Weltrangliste hat überraschend ihr Comeback auf der WTA-Tour angekündigt. Die Italienerin ist mittlerweile Mutter geworden und will ihrer Karriere eine zweite Chance geben.

Ihr letzter Auftritt liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück. Im März 2024 verlor Giorgi beim Turnier in Miami gegen Iga Swiatek deutlich mit 1:6, 1:6. Danach tauchte sie plötzlich ab. Wenig später wurde ihr Karriereende bekannt. Doch statt sportlicher Erfolge bestimmten fortan Negativschlagzeilen das Bild der Italienerin.

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Brisante Vorwürfe

Besonders brisant waren die Vorwürfe rund um einen angeblich gefälschten Corona-Impfpass. Dazu kamen Berichte über Probleme mit den italienischen Steuerbehörden und eine angebliche Flucht ins Ausland. Auch um eine ausgeräumte Villa in Italien gab es Wirbel. Giorgi meldete sich schließlich aus den USA zu Wort und kündigte an, ihre offenen Angelegenheiten klären zu wollen.

Privat hat sich das Leben der 34-Jährigen inzwischen grundlegend verändert. Giorgi heiratete den ehemaligen Tennisprofi Andrea Pasutti und brachte im September ihr erstes Kind zur Welt. Jetzt soll auch die sportliche Rückkehr folgen. "Die Mutterschaft war eine außergewöhnliche Erfahrung für mich, und heute spüre ich, dass ich die nötige Motivation und Energie habe, um mich dieser neuen Herausforderung zu stellen", erklärte sie auf Instagram.

Sie will alles aufklären

Für ihr Comeback holt sich die Italienerin prominente Unterstützung. Marco Panichi, der früher als Fitnesstrainer von Tennis-Star Jannik Sinner arbeitete, soll sie auf dem Weg zurück auf die Tour begleiten. Auch die juristischen Probleme will Giorgi hinter sich lassen. Ihr neues Team erklärte, dass die Aufarbeitung früherer Steuerangelegenheiten bereits eingeleitet worden sei. Diese solle transparent und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen erfolgen.

Wann Giorgi tatsächlich wieder bei einem WTA-Turnier aufschlagen wird, ist noch offen. An Motivation mangelt es ihr jedenfalls nicht. "Ich weiß, dass viel Arbeit vor mir liegt, aber ich habe große Lust, wieder einzusteigen und Schritt für Schritt ein neues Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen", kündigte die Italienerin an. Nach Jahren voller Schlagzeilen abseits des Platzes will Giorgi nun wieder mit ihrem Tennis für Aufsehen sorgen.