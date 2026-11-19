i Peres Jepchirchir hat nun viel Zeit, sich auszuruhen. Reuters Darf Gold behalten EPO-Doping! Olympiasiegerin drei Jahre gesperrt Marathon-Star Peres Jepchirchir wurde wegen EPO-Dopings gesperrt. Olympia-Gold und WM-Titel bleiben der Kenianerin aber. Von Sport Heute 19.11.2026, 11:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dopingfall um eine Marathon-Olympiasiegerin! Peres Jepchirchir aus Kenia ist wegen EPO-Dopings für drei Jahre gesperrt worden. Das gab die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletikweltverbands am Donnerstag bekannt.

Die 33-Jährige gewann 2021 in Tokio Olympia-Gold und krönte sich im Vorjahr zur Weltmeisterin. Auch beim Boston-Marathon 2022 und beim London-Marathon 2024 triumphierte sie.

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Eine außerhalb eines Wettkampfs in Kenia entnommene Probe fiel positiv auf EPO aus. Die Kontrolle hatte noch vor ihrem Sieg beim Sydney-Marathon im August stattgefunden.

Am 20. Oktober wurde Jepchirchir vorläufig suspendiert. Zunächst bestritt sie laut AIU, gedopt zu haben. Später akzeptierte sie die Streichung sämtlicher Wettkampfergebnisse seit dem 17. Juli. Damit verliert sie auch ihren Sieg in Sydney. Ihr Olympiasieg und ihr WM-Titel bleiben hingegen bestehen.

EPO fördert die Bildung roter Blutkörperchen. Dadurch kann mehr Sauerstoff in die Muskeln transportiert werden – weshalb das Hormon besonders als Dopingmittel in Ausdauersportarten bekannt ist.

WM-Silber für Loleo gestrichen

Auch zwei weitere Athleten aus Kenia wurden gesperrt. Veronica Loleo darf wegen EPO-Dopings ebenfalls drei Jahre lang keine Wettkämpfe bestreiten. Die 28-Jährige hatte heuer bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen Silber im Halbmarathon gewonnen.

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Loleo gab an, vor den Dopingproben eine Injektion zur Behandlung einer Verletzung und der damit verbundenen Schmerzen erhalten zu haben. Mittlerweile akzeptierte sie die Disqualifikation aller Ergebnisse seit dem 6. September. Damit verliert sie auch ihre WM-Silbermedaille.

Sechs Jahre Sperre für Korir

Noch länger fällt die Sperre für Ronald Korir aus. Der Vierte des Berlin-Marathons 2023 wurde wegen mehrerer Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln für sechs Jahre gesperrt.

Bei ihm wurden 20 Blutproben aus dem Zeitraum vom 6. Mai 2023 bis zum 18. August 2025 analysiert. Dabei entdeckte die AIU Auffälligkeiten, die Korir nicht erklären konnte. Ein Expertengremium kam einstimmig zur Einschätzung, dass der Langstreckenläufer mit hoher Wahrscheinlichkeit gedopt hat.