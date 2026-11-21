i Die russische Fregatte "Neustraschimy" (im Bild) kollidierte dort mit dem Tanker "Valentin Rykow". Crown copyright 2025/RN/Handout via REUTERS Fregatte kollidiert mit Tanker Russischer Matrose wollte Kameraden hinrichten lassen Nach einer Kollision im Ärmelkanal soll ein russischer Matrose die Hinrichtung eines Kameraden gefordert haben. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 20:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer Kollision zweier russischer Schiffe im Ärmelkanal soll ein Matrose die Hinrichtung eines Kameraden verlangt haben. Das berichtet die britische "Times" unter Berufung auf abgehörte Funksprüche. Auslöser war offenbar ein Streit über eine verzögerte Treibstoffübernahme.

Der Vorfall ereignete sich demnach zwischen dem 21. und 23. Oktober vor der Küste der englischen Grafschaft Essex. Die russische Fregatte "Neustraschimy" kollidierte dort mit dem Tanker "Valentin Rykow". Bei rauer See soll das Kriegsschiff zuvor mehrere Tage versucht haben, an den Tanker anzulegen, um Treibstoff zu übernehmen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut den von der "Times" zitierten Funksprüchen machte sich an Bord der Fregatte großer Ärger breit. Ein Besatzungsmitglied soll geschrien haben: "Scheiße, das ist ein absoluter Albtraum, ich rege mich richtig auf."

"Wir müssen ihn vor aller Augen hinrichten"

Offenbar hatte ein Ingenieur die Betankung wegen bürokratischer Hürden verzögert. Ein anderer Matrose soll daraufhin über ihn gesagt haben: "Wir müssen ihn auf den Hubschrauberlandeplatz bringen und ihn dort vor aller Augen hinrichten." Ob die Drohung ernst gemeint war, ist nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Eine Quelle aus dem britischen Verteidigungsministerium vermutete gegenüber der "Times", dass der Fregatte der Treibstoff ausgegangen sei. Das könnte die verzweifelten Versuche erklären, trotz der rauen See an den Tanker anzulegen. Bei der Kollision habe außerdem die Gefahr bestanden, dass Öl in britische Gewässer gelangt. Beide Schiffe dürften Schäden am Rumpf und an den Aufbauten davongetragen haben.

Nach dem Zusammenstoß brachen die Besatzungen das Tankmanöver ab und steuerten einen ruhigeren Küstenabschnitt vor Schottland an. Dort wurde der Treibstofftransfer schließlich durchgeführt. Laut dem britischen "Telegraph" liefen beide Schiffe danach in die Mecklenburger Bucht ein.

Die "Neustraschimy" soll anschließend wieder Patrouillenfahrten in der Nordsee und im Ärmelkanal aufgenommen haben. Der Tanker "Valentin Rykow" nahm dem Bericht zufolge Kurs auf Kaliningrad. Die russische Fregatte eskortiert seit Monaten Tanker der sogenannten Schattenflotte Moskaus rund um die britischen Inseln.