i Ein fehlender Blinker wurde für einen Autofahrer in der Schweiz richtig teuer. Die Strafe beträgt 9.100 Franken. iStock / Getty Images / ollo Extrem teures Vergehen 9.900 Euro Strafe für einen Spurwechsel ohne Blinker Ein 62-Jähriger wechselte ohne zu blinken die Spur. Nun muss er 9.900 Euro bezahlen. Macht er es wieder, werden noch einmal sogar 39.000 Euro fällig. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Spurwechsel ohne Blinker kann in der Schweiz richtig teuer werden. Ein 62-jähriger Autofahrer muss in Wollerau im Kanton Schwyz insgesamt 9.100 Franken bezahlen.

Umgerechnet sind das rund 9.900 Euro. Der Mann hatte beim Wechseln der Fahrspur auf der Autobahn A3 von Wollerau nach Zürich nicht geblinkt und damit einen Strafprozess ausgelöst.

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Als der Mann ohne Blinker plötzlich die Fahrspur wechselte, musste ein Polizeiauto hinter ihm stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Diese brachte den Fall ins Rollen.

Die Staatsanwaltschaft sah laut "20 Minuten" eine Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer, der 62-jährige Arzt wurde schließlich wegen vorsätzlicher Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gesprochen.

Wiederholen sollte der Mann seine Aktion nicht, denn zusätzlich zur Geldstrafe von 9.900 Euro wurde eine weitere bedingte Strafe ausgesprochen.

Weitere 39.000 Euro an Strafe möglich

Sollte der Mann erneut der Polizei auffallen, können mit der Zusatzstrafe mit zwei Jahren Bewährung weitere 39.000 Euro einkassiert werden.

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Der Fall zeigt, dass Verkehrsverstöße in der Schweiz weit über eine gewöhnliche Ordnungsstrafe hinausgehen können.

Entscheidend ist dabei nicht nur das Fehlverhalten selbst, sondern auch, ob dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und welche weiteren Umstände vorliegen.

Beim Spurwechsel gilt grundsätzlich: Wer die Fahrspur wechseln möchte, muss dies rechtzeitig anzeigen und besonders vorsichtig vorgehen.

Das Blinken allein verschafft allerdings keinen Vorrang. Andere Fahrzeuge dürfen weder behindert noch gefährdet werden.