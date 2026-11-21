i Ein schwedischer Gripen-Kampfjet. REUTERS/Piroschka van de Wouw Russische Marschflugkörper Enthüllt! NATO-Pilot hatte bereits den Abschussbefehl Nach den Raketeneinschlägen in Polen am Freitag wird nun bekannt: Ein schwedischer NATO-Pilot hatte bereits den Abschussbefehl erhalten. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 17:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Absturz zweier russischer Marschflugkörper in Polen sind neue Details zum Militäreinsatz bekannt geworden. Schwedische Kampfjet-Piloten hatten von der NATO bereits die Erlaubnis erhalten, verdächtige Objekte unter bestimmten Bedingungen eigenständig abzuschießen. Ein Pilot wollte offenbar einen russischen Marschflugkörper abfangen, konnte ihn aber nicht eindeutig identifizieren.

Am Freitag waren zwei russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt. Um den Luftraum zu sichern, wurden neben polnischen F-16-Kampfjets auch zwei schwedische Gripen-Maschinen eingesetzt. Zusätzlich kamen ein Saab-340-Frühwarnflugzeug, ein niederländisches Tankflugzeug und bodengestützte Luftverteidigungssysteme zum Einsatz, berichtete die "Bild".

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Die schwedischen Piloten hatten vom NATO Combined Air Operations Centre (CAOC) eine sogenannte "condition-based order" erhalten. Damit durften sie selbstständig entscheiden, ob sie ein Flugobjekt abschießen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt waren.

Pilot konnte Objekt nicht identifizieren

Einer der schwedischen Piloten wollte laut dem polnischen General Ireneusz Nowak offenbar ein Objekt abfangen. Dabei dürfte es sich um einen russischen Kh-101-Marschflugkörper gehandelt haben.

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Der Pilot konnte das Flugobjekt allerdings weder mit freiem Auge noch mithilfe der Bordkameras und der Wärmebild- und Infrarotsensoren eindeutig erkennen.

Nowak begründete den ausgebliebenen Abschuss mit den schwierigen Bedingungen vor Ort. Es hätten "extrem schwierige Wetterbedingungen" geherrscht. Der Pilot gab deshalb keinen Schuss ab.

Elf Flugobjekte unter Beobachtung

Insgesamt standen am Freitagmorgen elf Objekte unter Beobachtung, die als mögliche Bedrohung für den polnischen Luftraum eingestuft wurden. Drei davon überquerten schließlich die Grenze. Zeitweise wurde die höchste Bedrohungsstufe "Rot" ausgerufen.