i Ein Tourist (74) nahm auf Sardinien sechs Kilo Sand mit. istock Urlauber muss jetzt blechen Sand als Souvenir – Tourist drohen tausende Euro Strafe Ein Tourist (74) nahm auf Sardinien sechs Kilo Sand mit. Jetzt drohen ihm bis zu 3.000 Euro Strafe. Von Newsdesk Heute 21.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Urlaubssouvenir könnte einen 74-jährigen Franzosen bis zu 3.000 Euro kosten. Der Tourist hatte auf Sardinien mehr als sechs Kilogramm Sand gesammelt und wollte diesen von der Insel mitnehmen. Doch die Behörden machten ihm einen Strich durch die Rechnung.

Der Mann hatte insgesamt zwölf Plastikflaschen mit Sand von unterschiedlichen Stränden befüllt. Damit er später wusste, woher die einzelnen Proben stammten, vermerkte er auf jeder Flasche den jeweiligen Strandnamen.

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Kontrolle am Hafen wird zum Verhängnis

Aufgeflogen ist die Aktion im Hafen von Porto Torres. Dort wollte der Franzose mit einer Fähre nach Barcelona reisen. Bei einer Überprüfung seines Autos entdeckten Zollbeamte und Sicherheitskräfte der Hafenbehörde die Flaschen im Kofferraum, berichtet "Il Messaggero".

Auf Sardinien gelten strenge Regeln zum Schutz der Strände. Ein Regionalgesetz aus dem Jahr 2017 untersagt es, ohne entsprechende Erlaubnis Sand, Steine oder Muscheln zu entfernen, zu besitzen oder zu verkaufen. Ob die Gegenstände für den Eigengebrauch bestimmt sind, spielt dabei keine Rolle.

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Urlauber muss mit Geldstrafe rechnen

Für den 74-Jährigen könnte die Aktion nun teuer werden. Ihm droht eine Strafe von 500 bis 3.000 Euro. Der sichergestellte Sand soll wieder dorthin gebracht werden, wo er ursprünglich gesammelt wurde.

Die Vorschriften sollen verhindern, dass die empfindliche Natur entlang der Küste Schaden nimmt. Auch auf Mallorca wurden die Bestimmungen für Strandbesucher zuletzt verschärft.