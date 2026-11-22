i Tausende Menschen hielten am Samstagabend (21. November) in Zagreb weiße Polster in die Höhe. Sie erinnerten damit an den gewaltsamen Tod des 32-jährigen Kristian Josip Periš in einer psychiatrischen Klinik und forderten Gerechtigkeit. APA-Images / AFP / MARKO PERKOV Mit Polster erstickt Demo nach Psychiatrie-Tod: Familie will Gerechtigkeit Tausende Menschen gedachten in Zagreb des toten Kristian (32). Seine Schwester brach bei einer emotionalen Rede in Tränen aus. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 10:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tausende versammelten sich am Samstagabend auf dem zentralen Ban-Jelačić-Platz in Zagreb, um des 32-jährigen Kristian Josip Periš zu gedenken. Der ehemalige Sportler war am 21. Oktober nach schweren Misshandlungen in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan gestorben.



Fast acht Minuten lang dauerte sein Todeskampf gegen vier Pfleger, die ihn ans Bett fesselten und dann so lange auf ihn einschlugen und ihm einen Polster auf das Gesicht drückten, bis er aufhörte zu atmen. Mit zahlreichen weißen Polstern erinnerten die Demo-Teilnehmer an die letzten acht Minuten seines Lebens.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile gegen acht Mitarbeiter der Klink wegen Mordverdachts – darunter auch eine Ärztin, die zugesehen haben soll, ohne einzugreifen. Die Kundgebung stand unter dem Motto "Ihr werdet uns nicht ersticken".

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Schwester bricht bei Rede in Tränen aus

Besonders emotional wurde es, als Kristians Schwester Mihaela vor die Menschenmenge trat. Unter Tränen erinnerte sie sich an ihren Bruder, den sie liebevoll "Kiki" nannte. Er habe die Familie nie verlassen, ohne vorher alle zu küssen. Sie habe immer geglaubt, dass das für immer so bleiben würde.

Dann enthüllte sie ein besonders tragisches Detail: Kristian hätte Vater werden sollen. "Ich hatte mich so sehr darauf gefreut, dass unsere Kinder gemeinsam aufwachsen", erzählte Mihaela. Sie hätte nie gedacht, dass ihr Bruder nicht mehr da sein würde und sie damit auch ihre gemeinsame Zukunft verlieren würde.

Ausgerechnet am Tag der Kundgebung hatte ihre Mutter Geburtstag. Statt gemeinsam mit Kristian zu feiern, musste die Familie nun um ihn trauern. "Danke, dass du mein Bruder warst. Du wirst mir an jedem Morgen fehlen", sagte Mihaela zum Abschied.

Video von Kristian sorgt für Gänsehaut

Für einen weiteren bewegenden Moment sorgte ein Video, das auf einer großen Leinwand abgespielt wurde. Darin sprach Kristian selbst über die Bedeutung der Atmung. Der ausgebildete Sportwissenschaftler erklärte, dass die Atmung eine der wenigen Körperfunktionen sei, die Menschen bewusst steuern können.

Eine besonders bedrückende Szene angesichts der Umstände seines Todes: Auf den Überwachungsvideos aus der Psychiatrie ist zu sehen, wie Mitarbeiter dem 32-Jährigen einen Polster auf Gesicht und Hals drücken. Ob Kristian dadurch erstickte oder an anderen Folgen der Misshandlungen starb, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Obduktion ergab unter anderem gebrochene Rippen und ein gebrochenes Brustbein.

Familie stellt sechs Forderungen

Bei der Kundgebung ging es aber nicht nur um Trauer. Die Angehörigen wollen verhindern, dass sich eine solche Tragödie wiederholt. Sie stellten fünf konkrete Forderungen an die Behörden.

So verlangen sie strengere Vorschriften bei der Fixierung psychiatrischer Patienten, eine verpflichtende Videoüberwachung bei Zwangsmaßnahmen und eine Ausweitung der Ermittlungen auf sämtliche beteiligten Klinikmitarbeiter.

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Außerdem sollen Krankenstände und fehlende Berichte nach Kristians Tod überprüft werden. Besonders ungewöhnlich ist die fünfte Forderung: Die psychiatrische Klinik Sveti Ivan soll künftig den Namen "Kristian Josip Periš" tragen.

Bei der Gedenkveranstaltung verkündete der kroatische Sänger Marko Kutlić schließlich eine sechste Forderung. Öffentliche Einrichtungen müssten endlich die Leistungen erbringen, für die die Bürger bezahlen. Er verlangte, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch in Rijeka gehen 1.000 Menschen auf Straße

Die Empörung beschränkt sich längst nicht mehr auf Zagreb. Auch in der kroatischen Hafenstadt Rijeka versammelten sich am Samstagabend laut Polizei rund 1.000 Menschen, um Solidarität mit der Familie zu zeigen.

Die Teilnehmer zogen durch die Innenstadt, entzündeten Kerzen und hielten acht Minuten lang schweigend inne. Auch dort forderten die Menschen eine vollständige Aufklärung des Todesfalls und Konsequenzen für die Verantwortlichen.

Bereits acht Klinikmitarbeiter festgenommen

Vier Pfleger sitzen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Vier weitere Klinikmitarbeiter, darunter eine Ärztin, wurden ebenfalls festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, während der Misshandlungen nicht eingegriffen zu haben.

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Für die Familie ist der Kampf um Gerechtigkeit damit noch lange nicht vorbei. Am Ende der Kundgebung richteten die Angehörigen auch einen wichtigen Appell an Menschen mit psychischen Erkrankungen: Sie sollten ihre Behandlung aus Angst vor ähnlichen Vorfällen keinesfalls eigenmächtig abbrechen, sondern sich weiterhin Hilfe holen.