i Aufnahmen aus sozialen Netzwerken sollen zeigen, wie die russische Flugabwehr über Kaliningrad auf mutmaßliche Drohnen feuert. Am Nachthimmel sind zahlreiche Leuchtspuren zu sehen. Die Echtheit der Aufnahme ist nicht unabhängig bestätigt. X/Screenshot Flugbahn wirft Fragen auf Ukraine-Drohnen erreichen erstmals Kaliningrad Erstmals wurden Samstagnacht in der russischen Exklave Kaliningrad Drohnen abgewehrt. Das wirft eine brisante Frage auf: Wurde NATO-Luftraum verletzt? Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 12:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstagabend heulten in der russischen Exklave Kaliningrad die Sirenen. Einwohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, der Flugverkehr am Flughafen Chrabrowo wurde vorübergehend eingeschränkt. Auslöser war nach Angaben der russischen Behörden ein verdächtiges Flugobjekt, das sich dem Gebiet angeblich aus Richtung Litauen näherte.

Kaliningrads Gouverneur Alexej Besproswannych erklärte, das Drohnenwarnsystem im Bezirk Neman sei aktiviert worden. Spezialisten hätten den Vorfall überprüft und keine Gefahr festgestellt. Doch damit war die Nacht noch nicht vorbei.

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Explosionen bei russischer Ostseeflotte

Wenig später sollen erneut Sirenen ertönt sein. Aus der Hafenstadt Baltijsk, wo die russische Ostseeflotte ihren wichtigsten Stützpunkt hat, wurden mehrere Explosionen und Drohnengeräusche gemeldet.

In sozialen Netzwerken verbreiteten sich Videos, die offenbar den Einsatz der russischen Flugabwehr zeigen. Zahlreiche Leuchtspuren ziehen durch den Nachthimmel, während am Boden das Feuer von Flugabwehrwaffen zu erkennen sein soll.

Einzelne Aufnahmen konnten von Beobachtern geografisch der Gegend um Baltijsk zugeordnet werden. Ob die russische Luftabwehr tatsächlich ukrainische Drohnen abschoss oder militärische Einrichtungen getroffen wurden, ist allerdings unklar. Auch über mögliche Schäden liegen keine gesicherten Informationen vor.

Führte die Flugroute über NATO-Gebiet?

Besonders brisant ist die geografische Lage Kaliningrads. Die russische Exklave liegt an der Ostsee, eingeklemmt zwischen den beiden NATO-Staaten Polen und Litauen. Sie besitzt keine direkte Landverbindung zum russischen Kerngebiet.

Sollten die Drohnen tatsächlich aus der Ukraine gestartet sein, stellt sich daher die Frage, welchen Weg sie genommen haben. Eine mögliche Route würde über Polen führen, eine andere über Belarus und Litauen. In beiden Fällen wäre NATO-Luftraum betroffen.

Allerdings könnten die Fluggeräte auch über russisches Territorium und anschließend über die Ostsee nach Kaliningrad gelangt sein. Ebenso wird über einen möglichen Start von einem Schiff auf See spekuliert.

Litauen weist Vorwürfe zurück

Die Aussage des russischen Gouverneurs, wonach das verdächtige Objekt aus Richtung Litauen gekommen sei, sorgte jedenfalls für eine deutliche Reaktion aus Vilnius. Litauens Außenminister Kęstutis Budrys stellte klar, sein Land habe zu keinem Zeitpunkt die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf russisches Staatsgebiet erlaubt. Das gelte ausdrücklich auch für den aktuellen Vorfall.

Das litauische Krisenmanagementzentrum erklärte zudem, die eigenen Luftstreitkräfte hätten keine entsprechenden Drohnen registriert. Ein tatsächlicher Überflug eines NATO-Mitglieds wäre ein schwerwiegender diplomatischer Zwischenfall. Allein die Annäherung eines Flugobjekts aus Richtung Litauen beweist eine solche Luftraumverletzung allerdings nicht.

Wie viele Drohnen waren unterwegs?

Unklar ist auch, ob nur ein einzelnes Fluggerät oder mehrere Drohnen beteiligt waren. Während der russische Gouverneur von einem verdächtigen Objekt sprach, berichteten Beobachter aus Baltijsk von mehreren Explosionen und Drohnengeräuschen.

Auch die kursierenden Videos liefern darauf keine eindeutige Antwort. Zahlreiche Leuchtspuren am Himmel bedeuten nicht zwangsläufig, dass mehrere Drohnen bekämpft wurden. Die Flugabwehr könnte ebenso auf ein einzelnes Ziel geschossen haben.

Zusammenhang mit Angriff auf Frachtschiff?

Zusätzliche Brisanz erhält der Vorfall durch einen Drohnenangriff auf das russische Frachtschiff "Sparta II" im Finnischen Meerbusen wenige Stunden zuvor. Das Schiff war auf dem Weg von St. Petersburg nach Kaliningrad, als es von zwei Drohnen getroffen wurde und in Brand geriet.

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In ukrainischen Beobachtungskanälen wird darüber spekuliert, ob die Ereignisse miteinander zusammenhängen könnten. Denkbar wäre demnach eine Operation über die Ostsee, bei der Drohnen auch Ziele in Kaliningrad erreichen sollten.

Belege für einen solchen Zusammenhang gibt es bislang nicht. Auch die Verantwortlichen für die mutmaßlichen Angriffe in Baltijsk sind nicht bestätigt.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Der Drohnenalarm hat die Aufmerksamkeit auf einen besonders sensiblen Teil Russlands gelenkt. Die Frage, woher die Flugobjekte tatsächlich kamen und ob sie dabei NATO-Luftraum durchquerten, bleibt vorerst offen.