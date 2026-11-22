i Deutsche Bundeswehr-Panzer bei einer Militärübung nahe Storkau im April 2022. Eine geplante Panzerkolonne durch Polen nach Litauen wurde nun kurzfristig abgesagt. (Archivbild) Reuters "Propaganda-Geschenk an Putin" Deutschland sagt Panzerkolonne durch Polen ab Aus Rücksicht auf Russland hat die Bundeswehr eine geplante Panzerkolonne durch Polen gestoppt. Die NATO fürchtete eine Provokation Putins. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 13:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollten deutsche Panzer und Militärfahrzeuge in einer großen Kolonne durch Polen nach Litauen rollen. Doch daraus wurde nichts: Die Bundeswehr hat ihre Pläne für die NATO-Großübung "Grand Eagle 26" kurzfristig geändert. Der brisante Hintergrund: Russland sollte nicht unnötig provoziert werden.

Wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Militärkreise berichtet, sollten Kräfte der 10. Panzerdivision ursprünglich auf dem Straßenweg nach Litauen gebracht werden. Stattdessen wurden die Panzer und weitere Militärfahrzeuge mit der Bahn transportiert. Die Entscheidung soll nach Abstimmungen innerhalb der NATO gefallen sein.

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"Propaganda-Geschenk für Putin"

Hinter dem überraschenden Kurswechsel steckt offenbar die Sorge vor Bildern deutscher Panzerkolonnen auf dem Weg zur NATO-Ostflanke. Diese könnten von Russland für Propagandazwecke genutzt werden.

"Bilder von deutschen Panzern, die nahe der Grenze zu Belarus Richtung Baltikum rollen, wären ein Propaganda-Geschenk für Putin gewesen", heißt es laut Medienberichten aus Sicherheitskreisen.

Ein NATO-Militärvertreter erklärte gegenüber der "Bild am Sonntag": "Die NATO übt den Ernstfall so intensiv wie lange nicht mehr." Bei allen Manövern werde laufend überprüft, wie das richtige Maß zwischen militärischer Abschreckung und der Vermeidung unnötiger Provokationen gefunden werden könne.

Übung für schnelle Panzerverlegung

Die Großübung "Grand Eagle 26" ist Teil eines Manövers, das vom 6. November bis 3. Dezember in Litauen stattfindet. Rund 1.800 Soldaten und mehr als 750 Fahrzeuge sind dabei im Einsatz.

Die NATO trainiert dabei unter anderem, wie schnell deutsche Truppen und schweres Militärgerät an die Ostflanke des Bündnisses verlegt werden können. Höhepunkt ist ein Gefechtsschießen am 26. November, bei dem Panzer, Drohnen und Artillerie gemeinsam zum Einsatz kommen.

Das deutsche Verteidigungsministerium spielt die Änderung der Transportpläne herunter. Ein Wechsel zwischen Straße und Schiene sei nichts Ungewöhnliches und müsse ebenfalls geübt werden, da eine solche Umstellung auch im Ernstfall notwendig werden könne.

Die Bilder des Tages i ?

Fest steht: Die Bundeswehr verzichtet zwar auf die öffentlich sichtbare Panzerkolonne durch Polen, nicht aber auf die Militärübung in Litauen. Die Panzer sind weiterhin Teil des Manövers - nur der Weg dorthin wurde geändert.