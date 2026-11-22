i Drogenboss Fausto Isidro Meza, genannt "Chapo Isidro" (Mitte), wird nach seiner Festnahme gemeinsam mit zwei Komplizen auf einem Militärflughafen in Mexiko-Stadt von Soldaten bewacht. APA-Images / AFP / Mexican Secretariat of National Gefecht dauerte fünf Stunden Elf Tote bei Festnahme von Drogenboss in Mexiko Bei der Festnahme eines der meistgesuchten Drogenbosse Mexikos kam es zu heftigen Gefechten. Elf Menschen starben, acht wurden festgenommen. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mexikos Sicherheitskräften ist ein spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia gelungen. Am Freitag wurde der berüchtigte Kartellboss Fausto Isidro Meza Flores (44), besser bekannt als "Chapo Isidro", in der Stadt Guasave im Bundesstaat Sinaloa festgenommen. Der Zugriff löste heftige Kämpfe aus, die elf Menschen das Leben kosteten.

Nach Angaben des mexikanischen Verteidigungsministeriums starben vier Soldaten und sieben mutmaßliche Kartellmitglieder. Acht Verdächtige wurden festgenommen. Zivile Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

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Spezialeinheiten durchbrachen drei Sicherheitsringe

Der Zugriff auf den Drogenboss war offenbar bis ins Detail geplant. Angehörige der Eliteeinheiten "Lobos" der Nationalgarde und "Murciélagos" des Militärs rückten zu seinem Wohnhaus in Guasave vor. Dabei gelang es ihnen, drei Sicherheitsringe seiner Leibwächter zu durchbrechen und die Bewacher voneinander abzuschneiden.

Doch die Festnahme löste massiven Widerstand aus. Mehr als fünf Stunden lang versuchten bewaffnete Kartellmitglieder, den Abtransport ihres Anführers zu verhindern. Sie beschossen Soldaten und Militärhubschrauber, errichteten Straßensperren und setzten Fahrzeuge in Brand.

Auch Cousin und Schwager festgenommen

Neben "Chapo Isidro" gingen den Sicherheitskräften auch zwei seiner wichtigsten Vertrauten ins Netz. Unter den Festgenommenen befinden sich sein Cousin, der als "Serafín" bekannte mutmaßliche Stellvertreter des Kartellchefs, sowie dessen Schwager, der für die Finanzen der Organisation verantwortlich gewesen sein soll.

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Die drei Männer wurden mit einem Militärflugzeug nach Mexiko-Stadt gebracht. Dort übernahmen die zuständigen Ermittler den Fall.

FBI setzte fünf Millionen Dollar Kopfgeld aus

Der 44-Jährige stand auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen der US-Bundespolizei FBI. Für Hinweise, die zu seiner Festnahme führen, war eine Belohnung von bis zu fünf Millionen US-Dollar ausgesetzt.

"Chapo Isidro" gilt als einer der mächtigsten Drogenbosse im Nordwesten Mexikos. Seine Organisation, die unter anderem als "Los Mazatlecos" bekannt ist, soll riesige Mengen Heroin, Methamphetamin, Kokain, Fentanyl und Marihuana in die USA geschmuggelt haben.

Die Festnahme gelang nach einer Zusammenarbeit mexikanischer und amerikanischer Geheimdienste. Den eigentlichen Zugriff führten ausschließlich mexikanische Sicherheitskräfte durch.

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Besonders brisant: "Chapo Isidro" soll seinen Einfluss zuletzt massiv ausgebaut haben, weil sich rivalisierende Gruppen des berüchtigten Sinaloa-Kartells gegenseitig bekämpfen.