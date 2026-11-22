i Der wegen Brandstiftung schuldig gesprochene Jonathan Rinderknecht (30) vor dem Hintergrund der Verwüstung im Los-Angeles-Stadtteil Pacific Palisades. Reuters / "Heute"-Montage 6.800 Häuser zertört, 12 Tote Palisades-Brandstifter in Los Angeles verurteilt Nach dem verheerenden Waldbrand in Los Angeles mit 12 Toten wurde ein 30-Jähriger wegen Brandstiftung schuldig gesprochen. Ihm drohen 40 Jahre Haft. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein verheerender Waldbrand verwüstete Anfang 2025 den Nobelstadtteil Pacific Palisades in Los Angeles. Zwölf Menschen kamen ums Leben, Tausende Gebäude wurden zerstört. Nun wurde der mutmaßliche Verursacher des Feuer-Infernos schuldig gesprochen.

Eine Geschworenenjury eines US-Bundesgerichts befand den ehemaligen Taxifahrer Jonathan Rinderknecht (30) in zwei Anklagepunkten für schuldig. Dabei geht es um Brandstiftung und die Zerstörung von Eigentum durch Feuer. Dem Mann drohen bis zu 40 Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 17. März verkündet werden.

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Handy-Daten überführten den Brandstifter

Laut Staatsanwaltschaft hatte Rinderknecht am 1. Jänner 2025 an einem Wanderweg in den Santa Monica Mountains absichtlich ein Feuer gelegt. Überwachungskameras und Standortdaten seines Handys sollen belegen, dass er sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs als Einziger in unmittelbarer Nähe aufhielt.

Besonders brisant: Während seines Notrufs soll der 30-Jährige die KI-Anwendung ChatGPT gefragt haben, ob man schuld sei, wenn ein Feuer durch die eigene Zigarette ausgelöst werde. Die Antwort der KI lautete Ja.

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Die Staatsanwaltschaft beschrieb den Mann als niedergeschlagenen Einzelgänger, der einen tiefen Groll gegen die Gesellschaft und insbesondere gegen wohlhabende Menschen gehegt habe. Aus Wut soll er das Feuer gelegt haben.

Feuer zerstörte rund 6.800 Gebäude

Der Brand konnte zunächst rasch unter Kontrolle gebracht werden. Doch unter der Erde schwelte das Feuer tagelang weiter. Fast eine Woche später flammten die Glutnester erneut auf. Heftige Winde verwandelten den Brand schließlich in eine gewaltige Feuerwalze, die den Küstenstadtteil Pacific Palisades verwüstete.

Zwölf Menschen verloren ihr Leben, rund 6.800 Häuser und andere Gebäude wurden zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 25 Milliarden Dollar geschätzt.

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Bereits vor fünf Monaten hatte Rinderknecht vor Gericht gestanden. Damals konnten sich die zwölf Geschworenen allerdings nicht auf ein Urteil einigen. Der erste Prozess wurde deshalb für gescheitert erklärt. Im zweiten Anlauf kam es nun zum Schuldspruch.