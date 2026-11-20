"Heute" berichtete bereits im Februar über das illegale Schönheitsstudio in Wiener Neustadt. Drei Frauen sollen dort unerlaubt Schönheitseingriffe durchgeführt haben. Die Behandlungen fanden im Keller eines Wohnhauses statt.
Jetzt zeigen neue Ermittlungen das Ausmaß des mutmaßlichen Beauty-Pfuschs.
Insgesamt konnten die Ermittler 114 Betroffene ausforschen. Bei ihnen sollen 180 Behandlungen durchgeführt worden sein. Mindestens 23 Personen erlitten dabei teils schwere Verletzungen. Einige mussten anschließend ärztlich behandelt werden.
Neben Botox und Hyaluronsäure kamen auch weitere Substanzen wie Narkosemittel zum Einsatz. Die Beschuldigten sollen Lippen, Hintern und Brüste vergrößert haben. Auch nicht zugelassene Abnehmsubstanzen sollen gespritzt worden sein. Für diese Eingriffe fehlte den Frauen die erforderliche Ausbildung.
Neue Ermittlungen zeigen, wie die Kundschaft angeworben wurde. Vor allem soziale Medien spielten dabei eine Rolle.
Auch durch Mundpropaganda wurde das Studio bekannt. Den Kunden soll vermittelt worden sein, eine Ärztin würde die Behandlungen durchführen. Eine verfälschte Ausbildungsbestätigung im Behandlungsraum sollte offenbar zusätzlich Vertrauen schaffen.
Die mutmaßlichen Taten brachten den Beschuldigten erhebliche Einnahmen. Zusammen mit unberechtigten Sozialleistungen waren es rund 64.000 Euro. Ermittler stellten außerdem Bargeld und zahlreiche Wertgegenstände sicher. Darunter befanden sich Gold- und Silbermünzen sowie Schmuckstücke. Auch ein Auto wurde sichergestellt.
Die 31-jährige Hauptbeschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.