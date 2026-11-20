i Landeschefin Mikl-Leitner, Vize Landbauer (FP) APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER FPÖ auf neuem Rekord-Hoch Brisante Umfrage ist da! So steht das Match um NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hält die ÖVP in NÖ weiter stabil auf Platz eins – aber die FPÖ legt auch im weiten Land weiter zu. Die Umfrage: Von Clemens Oistric 20.11.2026, 10:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gangart in Niederösterreich wird rauer, das ist spätestens seit dem hitzig geführten Streit um die Schließung von Notarztstützpunkten klar. Im Weiten Land wird im Jänner 2028 der Landtag neu gewählt. Doch wie ist die Stimmungslage aktuell?

Landeschefin zieht VPNÖ

Das hat das Meinungsforschungsinstitut für "MeinBezirk" nun erhoben. Entgegen dem Bundestrend hält Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Werte der Volkspartei in ihrer Heimat stabil. Wären bereits am kommenden Sonntag Landtagswahlen, würden 34 Prozent der Landsleute ihr Kreuz bei den Schwarzen machen.

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Schwarze noch sicher auf Platz 1

Stand jetzt würde die ÖVP nochmals Platz eins nach Hause bringen. Auch, wenn der Vorsprung von fünf Prozentpunkten im Frühjahr auf nun vier geschmolzen ist, liegt die LH-Partei auch außerhalb der Schwankungsbreite auf Platz eins. Verglichen mit der Landtagswahl 2023 (39,9 Prozent) droht zwar ein sattes Minus, verglichen mit der ÖVP auf Bundesebene (20 Prozent im aktuellen APA-Wahltrend) ist die VPNÖ aber weiter eine Bank.

FPÖ erstmals in NÖ über 30 Prozent

Sie muss sich vor der Wahl-Schlacht aber warm anziehen: Die Blauen unter Udo Landbauer würden die stärksten Zugewinne verbuchen. Laut aktueller IFDD-Studie durchbricht die FPÖ in Niederösterreich nun erstmals die 30-Prozent-Marke. Beim vorangegangenen Urnengang waren es noch 24,2 Prozent gewesen.

SPÖ-Parteichef Sven Hergovich Sabine Hertel

Der Blick nach NÖ dürfte auch bei den krisengebeutelten Roten für eine Moralinjektion sorgen: Sven Hergovich hält die Landespartei mit 19 Prozent stabil (2023: 20,6 Prozent) auf Platz drei. Die Wähler goutieren offenbar das harte "Nein" Hergovichs zu den vom Land geplanten Notarzt-Kürzungen. Mit seiner engagierten Haltung beim roten Kernthema Gesundheit packt Sven Hergovich vier Prozentpunkte zur Bundes-Sonntagfrage drauf.

Gegenüber 2023 könnten sich die Grünen deutlich von 7,6 auf nun 9 Prozent verbessern. Die Neos (aktuell auf 5 Prozent hochgeschätzt) müssen innerhalb der Schwankungsbreite um den Verbleib im NÖ-Landtag zittern.

Die Bilder des Tages i ?

Fix ist indes noch nichts: Laut Meinungsforscher Christoph Haselmayer sind rund ein Drittel der Stimmen noch "am Markt". "22 Prozent wissen noch nicht, wen sie wählen. Weitere zehn Prozent wissen noch nicht, ob sie überhaupt zur Wahl gehen", sagte er gegenüber "MeinBezirk".