i FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner kritisiert das Aus von Essen auf Rädern in Neunkirchen, SPÖ-Finanzstadtrat Günther Kautz erklärt nun die Entscheidung iStock, FPÖ NÖ, SPÖ Stadt Neunkirchen Wirbel in Neunkirchen Aus für Essen auf Rädern – jetzt fliegen die Fetzen Nach 48 Jahren endet "Essen auf Rädern" in Neunkirchen. Die FPÖ übt scharfe Kritik, die SPÖ verteidigt das Aus und verspricht Unterstützung. Von Elena Lick 20.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das geplante Aus für "Essen auf Rädern" in Neunkirchen sorgt für politischen Wirbel. Wie "Heute" bereits berichtete, wird der Sozialdienst nach 49 Jahren eingestellt.

Bis zu 80 Menschen werden derzeit täglich versorgt. Nun kritisiert die FPÖ die Entscheidung der ÖVP-SPÖ-Stadtregierung scharf.

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FPÖ fordert Antworten

"Es ist schäbig, ausgerechnet bei jenen älteren Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, den Sparstift anzusetzen", kritisiert FPÖ-Nationalratsabgeordneter Peter Schmiedlechner.

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Besonders SPÖ-Finanzstadtrat Günther Kautz steht in der Kritik. Schmiedlechner wirft die Frage auf, welche Einsparungsmöglichkeiten geprüft wurden. Auch die tatsächliche finanzielle Ersparnis müsse offengelegt werden.

Für Unmut sorgt zudem die angeblich fehlende Einbindung von FPÖ-Sozialstadtrat Roland Mitteregger. Dieser sei nach eigenen Angaben nicht in die Entscheidung eingebunden gewesen.

SPÖ erklärt Entscheidung

Die SPÖ verteidigt hingegen das Aus des Sozialdienstes. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich habe die Partei das Projekt vor rund 48 Jahren selbst ins Leben gerufen.

Ein wesentliches Problem sei die Suche nach Freiwilligen. Der Dienst basiere auf ehrenamtlicher Unterstützung. Allerdings werde es zunehmend schwieriger, genügend Helfer zu finden.

Zudem sei das bisherige Angebot wenig flexibel. Die Bezieher hätten keine Auswahl zwischen verschiedenen Gerichten. Andere Anbieter würden hingegen umfangreiche Speisepläne anbieten. Diese seien laut SPÖ nicht teurer, teilweise sogar günstiger.

Unterstützung beim Umstieg

Die bisherigen Bezieher sollen jedenfalls nicht alleine gelassen werden. Laut SPÖ werde mit jedem einzelnen Betroffenen direkt Kontakt aufgenommen. Ziel sei es, die Menschen beim Wechsel zu anderen Essensangeboten persönlich zu begleiten und zu unterstützen.