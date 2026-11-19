i Die Mitarbeiter von Waldviertler-Chef Heini Staudinger (Mitte) erinnern sich im veröffentlichten Video an jenen Kollegen, der die Firma über eineinhalb Jahre eiskalt betrogen haben soll. Screenshots YouTube ("Heute"-Montage) Mega-Betrug bei Waldviertler "Kriminelles Genie" – Schuh-Mitarbeiter packen aus 800.000 Euro sollen bei den Waldviertler Werkstätten verschwunden sein. Jetzt packen Kollegen des verdächtigen Buchhalters über den Betrugs-Krimi aus. Von Christian Tomsits 19.11.2026, 22:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gewaltiger Betrug erschüttert die Waldviertler Werkstätten in Schrems (NÖ)! Ein ehemaliger Mitarbeiter soll Schuh-Guru Heini Staudinger um mehr als 800.000 Euro erleichtert haben – wir berichteten. Seit 30. Oktober sitzt der mutmaßliche Täter in U-Haft. Jetzt sprechen seine ehemaligen Kollegen über den unglaublichen Betrugs-Krimi.

"Der war immer sehr korrekt"

"Der Kollege war sehr hilfsbereit und zuvorkommend. Die Zusammenarbeit war sehr gut", erzählt Buchhalterin Anita, die mit dem Verdächtigen sogar das Büro teilte. "Deswegen konnte ich mir nicht vorstellen, dass er zu so etwas fähig ist." Auch Mitarbeiter im Werksverkauf erinnert sich: "Der war immer sehr korrekt, egal, welche Abrechnung wir gemacht haben. Er war übergenau."

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Selbst Profis glaubten an Unschuld

Besonders brisant: Selbst erfahrene IT-Forensiker ließen sich zunächst täuschen. Nach einer sechsstündigen Befragung des Verdächtigen kamen die Experten laut Vertriebsleiter Hans zum Schluss, dass der Mann mit großer Wahrscheinlichkeit unschuldig sei.

Man vermutete einen Hackerangriff. Erst die Auswertung seines Computers brachte die Wende: Die verdächtigen Überweisungen waren großteils von seinem Arbeitsplatz aus durchgeführt worden. Als alles herauskam, brach für Schuh-Chef Staudinger eine Welt zusammen, "Das war eine furchtbare Nacht und noch grauslicher der Morgen", erinnert er sich.

Betrug perfekt verschleiert

Der mutmaßliche Täter soll über eineinhalb Jahre hinweg Geld auf zahlreiche Konten in Österreich, Belgien, Frankreich, Spanien, Litauen und sogar Singapur umgeleitet haben. Anfangs waren es kleine Beträge, später immer größere Summen. Die Buchungen wurden offenbar so geschickt manipuliert, dass selbst Steuerberater keinen Verdacht schöpften. "Das war für mich ein kreatives kriminelles Genie", staunt der Verkaufsleiter. "Er hat es immer so gemacht, dass, egal wann wir hingeschaut haben, alles gepasst hat."

Staudinger hofft auf Geld und Treue

Zwar gilt die Unschuldsvermutung und die Ermittlungen dauern noch ab – doch der Schaden für den Schuhhersteller ist enorm: Es mussten Rücklagen mussten aufgelöst, Kredite aufgenommen und sogar eine Liegenschaft verkauft werden. "Wenn man so alleine dasitzt, könnte man verzweifeln", gesteht Staudinger. Doch die Belegschaft halte zusammen.



Und trotz des gewaltigen Schadens gibt es jetzt auch gute Nachrichten für den Schuh-Guru. "Seit unser Buchhalter sitzt, ist ein bedrohliches Gefühl zur Ruhe gekommen", erklärt Staudinger am Donnerstag gegenüber "Heute". Die Aufarbeitung mache zwar viel Arbeit, doch die Solidarität sei enorm: "In diesen Tagen tut es besonders wohl, dass wir in den GEA-Läden ausgezeichnete Umsätze gemacht haben", ist man der Kundschaft dankbar.

Die Bilder des Tages i ?

Mehr noch: Viele Menschen würden sogar Geld spenden, "weil sie wollen, dass Waldviertler weiterlebt". Aufgeben ist folglich keine Option. "Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würd’ ich heute noch ein Apfelbäumchen setzen", bedient sich Staudinger gegenüber "Heute" einem Martin Luther zugeschriebenen Zitat und sagt: "Wohlan, da sind wir dran."