i Eine Stunde lang wurde an dieser Unfallstelle ums Leben der 18-Jährigen gekämpft. Fotokerschi.at Mädchen (18) fiel aus dem Auto Todessturz auf A1: "Wir kämpften eine Stunde um sie" Nach dem Todessturz einer 18-Jährigen auf der A1 bei St. Valentin schildert der Feuerwehr-Einsatzleiter den verzweifelten Kampf um ihr Leben. Von Victoria Carina Frühwirth 20.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sind dramatische Szenen, die sich in der Nacht auf Donnerstag, 19. November, auf der Westautobahn bei St. Valentin (Bezirk Amstetten) abgespielt haben: Eine erst 18-jährige Frau stürzt aus einem fahrenden Auto auf die Fahrbahn. Zufällig vorbeikommende Ersthelfer beginnen sofort mit der Wiederbelebung. Auch die alarmierten Einsatzkräfte kämpfen um das Leben des Mädchens. Doch am Ende ist jede Hilfe vergeblich.

"Es ist viel versucht worden, aber die Verletzungen waren einfach zu schwer", schildert Peter Spanyar, Einsatzleiter der Feuerwehr St. Valentin, im "Heute"-Gespräch.

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Ersthelfer beginnen sofort mit Wiederbelebung

Um 23.55 Uhr war ein 18-jähriger Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems mit drei Freunden in einem grau-silbernen Skoda Fabia auf der A1 in Richtung Linz unterwegs, neben ihm ein gleichaltriger Bursche am Beifahrersitz. Im Baustellenbereich bei St. Valentin öffnete sich plötzlich die hintere Tür auf der Beifahrerseite. Warum, ist bisher völlig unklar.

Tödlicher Unfall in der Nacht auf Donnerstag, 19. November i ?

Die 18-Jährige, die hinten neben einer 16-Jährigen saß, stürzte aus dem Wagen. Nach mehreren Überschlägen blieb sie auf dem zweiten Fahrstreifen liegen. Laut Polizei dürften die beiden Mädchen nicht angegurtet gewesen sein.

"Wiederbelebung gegen 1 Uhr beendet"

Um 0.08 Uhr wurden die Feuerwehren St. Valentin und Haag alarmiert. "Es hieß, eine Person war in Notlage, sie ist aus einem fahrenden Auto gestürzt", erinnert sich Spanyar. Als die Feuerwehr eintraf, hatten zufällig vorbeikommende Ersthelfer bereits mit der Reanimation begonnen. Die Einsatzkräfte übernahmen und setzten den verzweifelten Kampf um das junge Leben fort.

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"Auch wir haben die Reanimation später weitergeführt, aber die Wiederbelebung wurde gegen 1 Uhr beendet", berichtet der Einsatzleiter getroffen. Vom Unfall kurz vor Mitternacht bis zum Abbruch der Rettungsmaßnahmen verging damit rund eine Stunde. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 18-Jährigen feststellen.

Einsatzleiter schützt junge Feuerwehrleute

Insgesamt standen 20 Feuerwehrleute im Einsatz. Für den erfahrenen Feuerwehrmann war neben der Zusammenarbeit mit Rettung und Polizei auch der Schutz seiner eigenen Mannschaft wichtig. "Bei so einem Einsatz versuche ich als Einsatzleiter, die jungen Kameraden eher zurückzuhalten", erklärt Spanyar. Gerade bei derart belastenden Einsätzen müsse man darauf achten, wer mit welchen Eindrücken konfrontiert werde. Bis 1.45 Uhr blieb die Feuerwehr an der Unfallstelle und wartete auf den Bestatter.

"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Auch für den erfahrenen Einsatzleiter ist der Fall außergewöhnlich. "Der Fall ist dubios, so etwas habe ich noch nie erlebt. Man muss immer auf alles gefasst sein", sagt Spanyar. Weiterhin gibt es zahlreiche offene Fragen. Noch immer ist unklar, wie sich die Autotür während der Fahrt öffnen konnte und wie die 18-Jährige aus dem Fahrzeug stürzen konnte.

Die Bilder des Tages i ?

Laut Zeugen war der junge Lenker im Baustellenbereich mit rund 80 km/h unterwegs. Ein Alkotest ergab 0,0 Promille. Die drei anderen Insassen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut, heißt es von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete eine Obduktion des Todesopfers an. Auch wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen unbekannt wird ermittelt.