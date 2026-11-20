i Wie "Heute" berichtete, wurde ein 21-jähriger falscher Polizist am Mittwoch zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Acht Monate davon muss er unbedingt verbüßen. iStock Falscher Polizist vor Gericht 80.000 Euro weg – "Bua, verhau dir dein Leben nicht" Nach dem Urteil gegen einen falschen Polizisten in Korneuburg werden neue Details bekannt. Ein Opfer richtete bewegende Worte an den Täter. Von Victoria Carina Frühwirth 20.11.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Prozess am Landesgericht Korneuburg sorgte für emotionale Momente. Wie "Heute" berichtete, wurde ein 21-jähriger falscher Polizist am Mittwoch zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Acht Monate davon muss er unbedingt verbüßen. Jetzt werden neue Details aus dem Gerichtssaal bekannt.

Paar sollte Geld am Friedhof übergeben

Wie der "Kurier" berichtet, schilderte ein älteres Ehepaar aus Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg), wie es beinahe auf die Betrüger hereingefallen wäre. Nach einem Anruf der falschen Polizisten fuhr das Paar sogar zur Bank, um sein Vermögen abzuheben.

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Doch dann machte der Anrufer einen folgenschweren Fehler: Er schlug ausgerechnet den Friedhof in Langenzersdorf als Übergabeort vor. Das Paar wurde misstrauisch und verständigte die echte Polizei. Als die mutmaßlichen Geldabholer eine Polizeistreife vor dem Haus entdeckten, brachen sie ihr Vorhaben ab.

"Bua, verhau dir dein Leben nicht"

Besonders emotional wurde es, als eine betrogene Pensionistin aus Flinsbach (Bezirk St. Pölten) vor Gericht von ihrem Erlebnis erzählte. Die 1944 geborene Frau hatte durch den Polizeitrick rund 80.000 Euro verloren – ihre gesamten Ersparnisse.

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Der Angeklagte entschuldigte sich bei ihr für seine Tat. Doch die Reaktion der älteren Dame überraschte: Beim Verlassen des Gerichtssaals wandte sie sich noch einmal an den jungen Mann und sagte: "Bua, verhau dir dein Leben nicht."

Richter hält Fußfessel für denkbar

Auch über die Hintergründe des Angeklagten wurden neue Details bekannt. Laut "Kurier" hatte er sich aus Geldnot auf die Betrugsmasche eingelassen. Ein Bekannter soll ihn für die Rolle des falschen Polizisten angeworben haben.

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Nach seiner Untersuchungshaft fand der junge Mann einen neuen Job und änderte offenbar seinen Lebensstil. Der Richter bezeichnete ihn deshalb sogar als "ein idealer Kandidat für die Fußfessel". Ob der Verurteilte seine restliche Haft tatsächlich mit einer elektronischen Fußfessel verbüßen darf, ist allerdings noch offen. Ein Monat Untersuchungshaft wird ihm bereits angerechnet.