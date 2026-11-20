Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Doch nicht für jedes Kind liegt am Heiligen Abend ein Packerl unter dem Christbaum. Eine besondere Aktion am St. Pöltner Christkindlmarkt soll das ändern: Mit dem Wunschbaum am Rathausplatz können Besucher Kinderträume wahr werden lassen.
Am Christbaum, der von der Firma Christbaum Erlebniswald zur Verfügung gestellt wurde, hängen Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen, die es im Leben nicht immer leicht haben. Sie stammen aus verschiedenen St. Pöltner Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, Betreuungseinrichtungen sowie dem Mutterkindheim der Caritas.
Wer einem Kind eine Freude machen möchte, kann sich einfach einen Wunschzettel vom Baum nehmen. Anschließend müssen Name, Telefonnummer und Wunschzettel-Nummer in eine Liste beim Kinderfreunde-Punschstand eingetragen werden.
Der Stand ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 16 bis 21 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Danach heißt es: Geschenk besorgen, schön einpacken und den Wunschzettel gut sichtbar am Packerl befestigen. Wer möchte, kann auch eine persönliche Weihnachtskarte dazulegen.
Die fertigen Geschenke können bis spätestens 11. Dezember 2026 im Tourismusbüro am Rathausplatz 1 abgegeben werden. Die Abgabe ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr möglich. Mitmachen kann jeder, der einem Kind zu Weihnachten eine Freude bereiten möchte.