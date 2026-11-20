Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden des Freitags, 20. November, in Wiener Neustadt! Im Cine Nova Center war in einer Bar ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zunächst zu einem Brandmelderalarm gerufen. Doch vor Ort wurde rasch klar, dass es tatsächlich brennt.
Bei der Erkundung entdeckte der Fahrzeugkommandant den Brand in der Bar. Sofort wurde die Alarmstufe auf B2 erhöht. Weitere Einsatzkräfte sowie der diensthabende Offizier rückten an.
Die Feuerwehr startete umgehend einen Innenangriff und konnte die Flammen mit einem Löschrohr rasch unter Kontrolle bringen. Um 5.10 Uhr war der Brand schließlich gelöscht.
Mit dem Löschen allein war es nicht getan. Der dichte Brandrauch hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet und war sogar bis in die Kinosäle vorgedrungen. Die Einsatzkräfte mussten deshalb umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchführen.
Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Christian Pfeiffer betont die Bedeutung der Nachtbereitschaft. Jede Nacht übernachten sechs Feuerwehrleute ehrenamtlich in der Feuerwache, um im Ernstfall möglichst rasch ausrücken zu können. "Einmal mehr zeigte die Nachtbereitschaft als Speerspitze ihre Daseinsberechtigung", so Pfeiffer.
Was das Feuer in der Bar ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.