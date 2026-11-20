i Im Cine Nova Center war in einer Bar ein Feuer ausgebrochen. FF Wr. Neustadt Einsatz in der Nacht Brand in Kino-Center! Rauch zieht bis in Kinosäle Feueralarm in Wiener Neustadt: In einer Bar im Cine Nova Center brach Freitagfrüh ein Brand aus. Der Rauch breitete sich bis in die Kinosäle aus. Von Victoria Carina Frühwirth 20.11.2026, 11:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden des Freitags, 20. November, in Wiener Neustadt! Im Cine Nova Center war in einer Bar ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zunächst zu einem Brandmelderalarm gerufen. Doch vor Ort wurde rasch klar, dass es tatsächlich brennt.

Alarmstufe erhöht – Feuerwehr greift ein

Bei der Erkundung entdeckte der Fahrzeugkommandant den Brand in der Bar. Sofort wurde die Alarmstufe auf B2 erhöht. Weitere Einsatzkräfte sowie der diensthabende Offizier rückten an.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Feuerwehr startete umgehend einen Innenangriff und konnte die Flammen mit einem Löschrohr rasch unter Kontrolle bringen. FF Wr. Neustadt

Die Feuerwehr startete umgehend einen Innenangriff und konnte die Flammen mit einem Löschrohr rasch unter Kontrolle bringen. Um 5.10 Uhr war der Brand schließlich gelöscht.

Rauch breitet sich bis in Kinosäle aus

Mit dem Löschen allein war es nicht getan. Der dichte Brandrauch hatte sich im gesamten Gebäude ausgebreitet und war sogar bis in die Kinosäle vorgedrungen. Die Einsatzkräfte mussten deshalb umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchführen.

Die Bilder des Tages i ?

Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Christian Pfeiffer betont die Bedeutung der Nachtbereitschaft. Jede Nacht übernachten sechs Feuerwehrleute ehrenamtlich in der Feuerwache, um im Ernstfall möglichst rasch ausrücken zu können. "Einmal mehr zeigte die Nachtbereitschaft als Speerspitze ihre Daseinsberechtigung", so Pfeiffer.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Was das Feuer in der Bar ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.