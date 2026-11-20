i Bei einer Hausdurchsuchung stellten Ermittler Bargeld, Gold, Kokain und Wertgegenstände sicher LPD NÖ Betrugsserie in NÖ Falscher Polizist: 23-Jähriger auf frischer Tat ertappt Ein 23-Jähriger soll als Komplize falscher Polizisten agiert haben. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Ermittler Gold, Bargeld und Drogen. Von Elena Lick 20.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 23-jähriger Wiener steht im Verdacht, mehrere Menschen betrogen zu haben. Er soll Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen sein. Die Täter gaben sich dabei als Polizisten aus. Am Mittwoch, dem 18. November, klickten für den Verdächtigen die Handschellen.

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich nahmen den Mann in Wien-Liesing fest. Die Festnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

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Schaden in fünfstelliger Höhe

Zwischen Juli und Oktober soll der Verdächtige zugeschlagen haben. Dabei soll er als sogenannter "Abholer" tätig gewesen sein. Seine Aufgabe war mutmaßlich die Übernahme der erbeuteten Wertgegenstände.

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Die Polizei ordnet ihm derzeit drei Betrugsfälle zu. Zwei Taten wurden vollendet, eine weitere blieb beim Versuch. Die Fälle ereigneten sich in den Bezirken Mödling und Korneuburg. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Gold, Bargeld und Kokain sichergestellt

Bei einer Hausdurchsuchung machten die Ermittler weitere Funde. Sie stellten 5.900 Euro Bargeld und 27 Goldmünzen sicher. Dazu kamen zwei Goldbarren und rund 40 Gramm Kokain. Auch drei Stück Munition wurden entdeckt. Das sichergestellte Gold und Bargeld stammen mutmaßlich aus Betrugshandlungen.

Bei seiner Einvernahme verweigerte der 23-Jährige die Aussage. Anschließend wurde er in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Ermittlungen gegen mögliche weitere Beteiligte laufen.

Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten aus. Häufig nehmen sie gezielt ältere Menschen ins Visier. Sie warnen beispielsweise vor angeblichen Einbrecherbanden in der Nachbarschaft.

So funktioniert die Betrugsmasche

Die echte Polizei warnt ausdrücklich vor solchen Anrufen. Beamte verlangen niemals die Übergabe von Geld oder Gold. Betroffene sollten verdächtige Gespräche sofort beenden. Im Zweifelsfall hilft der Polizeinotruf 133.