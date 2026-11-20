i Für ein Kalb, das sich in der brennenden Box befand, gab es keine Rettung mehr. Bfkdo Amstetten / FF Ybbsitz Drama auf Bauernhof Kalb verbrennt in Box – Besitzer verhindern Inferno Feuer-Drama am Donnerstagabend in Ybbsitz (NÖ): Eine Kälberbox stand in Flammen. Die Hofbesitzer verhinderten einen Großbrand, doch ein Kalb starb. Von Victoria Carina Frühwirth 20.11.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagabend, 19. November, auf einem Bauernhof in Ybbsitz im Bezirk Amstetten! Gegen 19.13 Uhr wurden gleich sechs Feuerwehren zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes alarmiert. Die Flammen drohten auf einen Stall überzugreifen.

Bauern verhindern Großbrand in letzter Minute

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine im Freien aufgestellte Kälberbox bereits in Flammen. Das Feuer drohte auf das unmittelbar angrenzende Stallgebäude überzugreifen. Doch die Hofbesitzer reagierten blitzschnell und verhinderten damit vermutlich eine Katastrophe.

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Brand in Kälberbox in Ybbsitz i ?

Die Besitzer hatten den Brand zufällig bei einem Blick aus dem Fenster entdeckt. Geistesgegenwärtig setzten sie sich ans Steuer eines Hofladers, zogen die brennende Kälberbox vom Stall weg und begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen. Damit konnten sie vermutlich verhindern, dass der gesamte Wirtschaftstrakt in Flammen aufging.

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Für das Kalb kam jede Hilfe zu spät

Die Feuerwehr Ybbsitz übernahm anschließend die restlichen Löscharbeiten. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute die Fassade und den Dachbereich des Stallgebäudes auf versteckte Glutnester.

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Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Für ein Kalb, das sich in der brennenden Box befand, gab es allerdings keine Rettung mehr. Das Tier kam in den Flammen ums Leben.

Fünf Feuerwehren konnten wieder umkehren

Weil die Hofbesitzer so rasch gehandelt hatten, konnten die fünf zusätzlich alarmierten Feuerwehren aus Gresten, Gresten-Land, St. Leonhard am Wald sowie Waidhofen an der Ybbs bereits während der Anfahrt wieder umkehren.

Die Bilder des Tages i ?

Die Feuerwehr Ybbsitz war mit insgesamt 39 Mitgliedern im Einsatz beziehungsweise in Bereitschaft. Auch Rettungskräfte aus Waidhofen an der Ybbs und Scheibbs sowie die Polizei waren vor Ort.