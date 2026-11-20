Dramatische Szenen am Donnerstagabend, 19. November, auf einem Bauernhof in Ybbsitz im Bezirk Amstetten! Gegen 19.13 Uhr wurden gleich sechs Feuerwehren zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes alarmiert. Die Flammen drohten auf einen Stall überzugreifen.
Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand eine im Freien aufgestellte Kälberbox bereits in Flammen. Das Feuer drohte auf das unmittelbar angrenzende Stallgebäude überzugreifen. Doch die Hofbesitzer reagierten blitzschnell und verhinderten damit vermutlich eine Katastrophe.
Die Besitzer hatten den Brand zufällig bei einem Blick aus dem Fenster entdeckt. Geistesgegenwärtig setzten sie sich ans Steuer eines Hofladers, zogen die brennende Kälberbox vom Stall weg und begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen. Damit konnten sie vermutlich verhindern, dass der gesamte Wirtschaftstrakt in Flammen aufging.
Die Feuerwehr Ybbsitz übernahm anschließend die restlichen Löscharbeiten. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehrleute die Fassade und den Dachbereich des Stallgebäudes auf versteckte Glutnester.
Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Für ein Kalb, das sich in der brennenden Box befand, gab es allerdings keine Rettung mehr. Das Tier kam in den Flammen ums Leben.
Weil die Hofbesitzer so rasch gehandelt hatten, konnten die fünf zusätzlich alarmierten Feuerwehren aus Gresten, Gresten-Land, St. Leonhard am Wald sowie Waidhofen an der Ybbs bereits während der Anfahrt wieder umkehren.
Die Feuerwehr Ybbsitz war mit insgesamt 39 Mitgliedern im Einsatz beziehungsweise in Bereitschaft. Auch Rettungskräfte aus Waidhofen an der Ybbs und Scheibbs sowie die Polizei waren vor Ort.