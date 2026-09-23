i Der bekannte "Schwammerlpfarrer" Reinhard Kittl stellt am Sonntag, 27. September, wieder seinen traditionellen Schwammerlaltar in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) auf. Karl Piaty sen. "Wald ist leer" Trotz des trockenen Sommers – dieser Pilz überrascht Trotz des trockenen Sommers baut "Schwammerlpfarrer" Reinhard Kittl wieder seinen berühmten Altar auf. Heuer könnten besondere Funde warten. Von Erich Wessely 23.09.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der trockene Sommer hat den Schwammerln in Niederösterreich zugesetzt. Doch ausgerechnet jetzt gibt es überraschende Entwicklungen: Der bekannte "Schwammerlpfarrer" Reinhard Kittl stellt am Sonntag, 27. September, wieder seinen traditionellen Schwammerlaltar in Ybbsitz (Bezirk Amstetten) auf.

Dabei ist die Situation in den Wäldern heuer alles andere als gewöhnlich. Kittl berichtet, dass klassische Fundstellen derzeit teilweise wenig hergeben. An anderen Stellen sieht es hingegen deutlich besser aus.

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"Der Wald ist leer"

"Der Wald ist leer – aber der Übergang von den Wiesen zum Wald ist heuer ein Eldorado für Kenner guter Schwammerlplätze", beschreibt Kittl die derzeitige Lage.

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Der Pilzkenner rechnet damit, dass auf seinem Schwammerlaltar weniger unterschiedliche Arten als in einem normalen Schwammerljahr zu sehen sein werden. Dafür könnten sich unter den Funden einige echte Besonderheiten befinden.

Gute Bedingungen für Parasol

Besonders interessant könnte es beim Parasol werden. Die imposanten Schirmpilze können nach trockenen Sommern bei geeigneten Wetterbedingungen plötzlich vermehrt auftreten.

Welche Schwammerl tatsächlich auf dem traditionellen Altar landen, wird sich allerdings erst am Wochenende zeigen. Die Suche nach den interessantesten Exemplaren bleibt damit bis zuletzt spannend.

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Kittl startet heuer besonders früh in den Tag. Bereits ab 8 Uhr öffnet er sein kleines Häuschen am Waldrand in Ybbsitz für interessierte Besucher.

Der "Schwammerlpfarrer" ist weit über die Region hinaus bekannt. Mit seinem Schwammerlaltar präsentiert er regelmäßig die Vielfalt der heimischen Pilzwelt und außergewöhnliche Funde.

Hier ist Pilzkenner zu finden

Zu finden ist sein kleines Reich bei der Ausfahrt aus Ybbsitz in Richtung Gresten. Kurz vor dem Ortsende befindet sich auf der linken Seite die Werkstatt von Schmied Joe Wahler. Gleich danach führt eine kleine Straße links zum Häuschen des Pilzkenners.

Ungewöhnlicher Sommer

Nach einem ungewöhnlichen Sommer bleibt nun abzuwarten, welche Überraschungen die Pilzwelt Ende September noch bereithält. Besonders der Parasol könnte dabei heuer eine auffällige Rolle spielen.