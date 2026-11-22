i Eine gewaltige Explosion erhellt den Nachthimmel über Benghazi in Libyen. Bei dem mutmaßlich von einer ukrainischen Drohne angegriffenen russischen Kriegsschiff soll es sich um die Korvette „Merkury“ handeln. X/Screenshot Geheimoperation in Libyen Russisches Kriegsschiff explodiert in Mittelmeer-Hafen Im Hafen von Benghazi wurde die Korvette "Merkury" schwer getroffen. Die Ukraine steht unter Verdacht. Doch wie kamen ihre Drohnen nach Libyen? Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 18:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Sonntag ist im libyschen Hafen Benghazi ein russisches Kriegsschiff explodiert. Videoaufnahmen zeigen einen gewaltigen Feuerball und eine mächtige Rauchwolke. Die ostlibyschen Behörden vermuten einen Angriff mit Seedrohnen, also ferngesteuerten Sprengbooten (USVs). Es gab Verletzte, Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Russische Korvette offenbar zerstört

Laut dem Marinefachportal "Naval News" dürfte es sich um die russische Korvette "Merkury" handeln. Das rund 105 Meter lange, mit Raketen und Torpedos bewaffnete Kriegsschiff wurde nach Einschätzung von Marineanalysten bei der Explosion nahezu vollständig zerstört. Eine offizielle Bestätigung aus Moskau fehlt.

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Nach Angaben der ostlibyschen Behörden hatte das Schiff in Benghazi angelegt, um Treibstoff und Vorräte aufzunehmen. Das ukrainische Militärportal "Militarnyi" berichtet hingegen, dass die Korvette einen russischen Konvoi mit Waffenlieferungen für den libyschen Machthaber Khalifa Haftar begleitet habe.

Augenzeugen berichteten von mindestens drei heftigen Explosionen und umherfliegenden Munitionsfragmenten. Zunächst war sogar von einem explodierten Munitionslager die Rede. Später erklärten die Behörden, die Explosion habe sich an Bord eines russischen Schiffes ereignet.

Ukraine in Libyen präsent

Besonders brisant: Nach Recherchen der Nachrichtenagentur AP sollen ukrainische Drohnenspezialisten im Westen Libyens stationiert sein. Sie operieren demnach mit Duldung der dortigen Regierung von Militäranlagen in Misrata, Tripolis und Zawiya aus.

Bereits im März sollen ukrainische Kräfte von Libyen aus einen russischen Flüssiggastanker im Mittelmeer nahe Malta mit einer Seedrohne angegriffen haben. Auch dabei sollen bereits Drohnenboote, also mit Sprengstoff beladene, ferngesteuerte Boote, zum Einsatz gekommen sein.

Auf einem im Internet verbreiteten Foto ist zudem ein offenbar beschädigtes Drohnenboot zu sehen. Es soll nach dem Angriff nahe dem Hafen von Benghazi entdeckt worden sein. Möglicherweise versagte seine Sprengladung. Ob das Boot tatsächlich an der Attacke beteiligt war, ist nicht bestätigt.

Nun steht die Ukraine auch nach der Explosion in Benghazi unter Verdacht. Eine libysche Quelle brachte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur "Agenzia Nova" ukrainische Kräfte ins Spiel. Beweise für eine Beteiligung gibt es allerdings nicht.

Warum Russland in Libyen präsent ist

Libyen ist seit dem Sturz von Diktator Muammar al-Gaddafi 2011 faktisch geteilt. Während im Westen die international anerkannte Regierung sitzt, kontrolliert General Khalifa Haftar große Teile des Ostens.

Haftar ist ein enger Verbündeter von Wladimir Putin. Russland versorgt seine Truppen mit Waffen und nutzt Stützpunkte in Ostlibyen als Drehscheibe für seine Militäreinsätze in Afrika. Die rivalisierende Regierung im Westen soll hingegen mit der Ukraine zusammenarbeiten und ukrainische Drohnenoperationen gegen russische Schiffe dulden.

Die Bilder des Tages i ?

Ein ukrainischer Angriff auf die Korvette könnte Moskaus militärische Nachschubwege nach Afrika empfindlich treffen. Wer tatsächlich hinter der Explosion steckt, ist weiter unklar. Russland und die ostlibyschen Behörden ermitteln gemeinsam. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte die Ukraine die russische Marine Tausende Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt getroffen.