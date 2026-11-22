i US-Präsident Donald Trump zeigt seine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin ganz offen: Dieses Bild veröffentlichte er mit den Worten "My Friend" (Mein Freund) auf Truth Social. Truth Social "Mein Freund" US-Präsident Trump bekennt sich nun offen zu Putin Mit einem Foto auf Truth Social demonstriert US-Präsident Donald Trump seine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Selbst Republikaner sind empört. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt, sorgt US-Präsident Donald Trump mit einer demonstrativen Freundschaftsbekundung für Wirbel. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er ein Foto, das ihn beim herzlichen Händedruck mit Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt. Darüber stehen nur zwei Worte: "Mein Freund".

Es ist eine bemerkenswerte Botschaft aus dem Weißen Haus. Während die Ukraine weiter gegen die russischen Truppen kämpft und auf Unterstützung aus dem Westen angewiesen ist, präsentiert Trump ausgerechnet den Mann, der den Angriffskrieg befohlen hat, öffentlich als seinen Freund.

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Trump schwärmt von "fantastischer Beziehung"

Bereits bei einem Gipfeltreffen in China hatte Trump den Kreml-Chef herzlich begrüßt und als Freund bezeichnet. Nun legt der US-Präsident mit seinem öffentlichen Bekenntnis nach.

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Auch bei einer Pressekonferenz am Freitag im Weißen Haus machte Trump keinen Hehl aus seiner Zuneigung zum russischen Machthaber. Er schwärmte erneut von seiner "fantastischen Beziehung" zu Putin.

Dass Russland seit fast fünf Jahren Krieg gegen die Ukraine führt, scheint Trumps persönlicher Wertschätzung für den Kreml-Chef keinen Abbruch zu tun.

Selbst Republikaner gehen auf Distanz

Die demonstrative Nähe zu Putin sorgt allerdings selbst in Trumps eigener Partei für Kritik. Der republikanische Senator Jim Banks aus Indiana forderte einen härteren Umgang mit feindlichen Staaten. "Der Präsident weiß, dass China und Russland nicht unsere Freunde sind", behauptet Banks.

Noch deutlicher wurde sein Parteikollege Rick Scott aus Florida. Auf Trumps Freundschaftsbekundungen angesprochen, bezeichnete er Putin kurzerhand als einen "Schurken".

Auch der führende Demokrat im US-Senat, Chuck Schumer, reagierte empört. Er erinnerte daran, dass Putin für die Verschleppung Zehntausender Kinder, den Tod zahlreicher Zivilisten und die unrechtmäßige Inhaftierung von Amerikanern verantwortlich gemacht wird. Sein Vorwurf an Trump: "Ihn betrachtet Donald Trump als Freund."

Was bedeutet das für Selenskyj?

Besonders brisant ist Trumps demonstrative Nähe zu Putin mit Blick auf die amerikanische Unterstützung der Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj ist bei der Verteidigung seines Landes weiterhin auf westliche Militärhilfe angewiesen.

Zwar liefern die USA weiterhin wichtige Waffen an die Ukraine, doch Trump setzt zunehmend auf eine Verhandlungslösung mit Moskau. Seine öffentlichen Freundschaftsbekundungen gegenüber Putin werfen damit die Frage auf, wie entschlossen Washington künftig an der Seite Kiews stehen wird.

Ein offizieller Seitenwechsel der USA ist damit nicht verbunden. Politisch ist die Botschaft dennoch bemerkenswert: Der amerikanische Präsident bezeichnet den russischen Staatschef öffentlich als persönlichen Freund, während dessen Truppen weiter Krieg gegen die Ukraine führen.

Bei einer Frage wird Trump plötzlich vorsichtig

Besonders aufschlussreich war schließlich eine Frage bei der Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump wurde damit konfrontiert, ob Putin denn nicht nur sein persönlicher Freund, sondern auch ein Freund der Vereinigten Staaten sei.

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Darauf wollte sich der US-Präsident plötzlich nicht mehr festlegen. Was Amerika betreffe, könne er keine Aussage machen. Für Trump persönlich scheint die Sache hingegen längst klar zu sein: Putin ist sein Freund.