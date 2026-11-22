i Panik auf den Tribünen: Als während eines Baseballspiels in der mexikanischen Stadt Guasave Schüsse in der Umgebung fallen, suchen Zuschauer Schutz. X/Screenshot Mexiko: Drogenkrieg eskaliert Schüsse bei Baseballspiel! Fans flüchten in Panik Nach der Festnahme eines Drogenbosses eskaliert die Gewalt in Mexiko. Kartellmitglieder beschießen Soldaten, Fahrzeuge brennen, Baseballfans flüchten. Von Nick Wolfinger 22.11.2026, 23:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine ganze Stadt wird zum Kriegsgebiet! Nach der Festnahme des berüchtigten Drogenbosses Fausto Isidro Meza Flores (44), genannt "Chapo Isidro", haben schwer bewaffnete Kartellmitglieder am Freitagabend eine massive Gewaltwelle im mexikanischen Bundesstaat Sinaloa ausgelöst.

In der Stadt Guasave lieferten sie sich ab etwa 19 Uhr heftige Gefechte mit Soldaten, setzten Fahrzeuge in Brand und blockierten wichtige Verkehrsverbindungen. Innerhalb weniger Minuten breiteten sich die Schießereien auf mehrere Stadtteile aus. Auch umliegende Gemeinden waren betroffen.

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Panik bei Baseballspiel - Fans flüchten vor Schüssen

Besonders dramatische Szenen spielten sich im Baseballstadion Kuroda Park in Guasave ab. Dort lief gerade ein Spiel zwischen den Algodoneros de Guasave und den Venados de Mazatlán, als plötzlich Schüsse in der Umgebung zu hören waren.

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Zuschauer in Panik geraten. Familien suchen Schutz zwischen den Sitzreihen, Menschen ducken sich und versuchen, sich vor möglichen Querschlägern in Sicherheit zu bringen. Auch die Spieler mussten das Feld verlassen. Die Partie wurde wegen der gefährlichen Lage abgebrochen.

Mexikanische Soldaten sichern eine Straße zwischen ausgebrannten Lastwagen. Nach der Festnahme von Drogenboss "Chapo Isidro" kam es zu schweren Ausschreitungen. Reuters

Auch Tankstellen und Geschäfte wurden angegriffen. Auf Bildern aus der Region sind ausgebrannte Autos, zerstörte Lastwagen und beschädigte Gebäude zu sehen. Die Gewalt erfasste mindestens fünf Gemeinden im Bundesstaat Sinaloa.

Kampfhubschrauber feuern auf Kartellmitglieder

Während die Bevölkerung Schutz suchte, tobten auf den Straßen schwere Gefechte. Das mexikanische Militär setzte bewaffnete Blackhawk-Hubschrauber ein, die über der Stadt kreisten und auf Stellungen mutmaßlicher Kartellmitglieder feuerten.

Aufnahmen zeigen heftige Schusswechsel und Leuchtspurmunition am Nachthimmel. Auch die Kartellmitglieder sollen das Feuer auf die Militärhubschrauber eröffnet haben.

Die Angreifer versuchten offenbar mit aller Gewalt zu verhindern, dass ihr festgenommener Anführer abtransportiert wird. Dafür errichteten sie Straßensperren, beschossen Soldaten und steckten Fahrzeuge in Brand.

Tote liegen in ausgebrannten Fahrzeugen

Erst am nächsten Morgen wurde das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Nach Berichten mexikanischer Medien wurden bis zu 82 Fahrzeuge gestohlen oder angezündet. Darunter befanden sich zahlreiche Lastwagen, mit denen die Angreifer Autobahnen und wichtige Zufahrtsstraßen blockierten.

In einer Straße von Guasave fanden Sicherheitskräfte einen Transporter mit zwei verkohlten Leichen im Inneren. Ein weiterer Toter lag auf der Ladefläche. In der Ortschaft Guasavito wurden nahe einem Baseballstadion drei erschossene Männer in taktischer Ausrüstung entdeckt.

Nach offiziellen Angaben kamen bei den Kämpfen rund um die Festnahme elf Menschen ums Leben, darunter vier Soldaten und sieben mutmaßliche Kartellmitglieder. Inzwischen gab es noch weitere Leichenfunde. Ob diese bereits in der offiziellen Opferbilanz enthalten sind, war zunächst unklar.

Die Bilder des Tages i ?

Trotz der massiven Angriffe gelang es den Sicherheitskräften, den Kartellboss und zwei seiner engsten Vertrauten nach Mexiko-Stadt zu bringen. Zurück blieb eine schwer gezeichnete Region, in der zahlreiche Bewohner auch am nächsten Tag noch Angst hatten, ihre Häuser zu verlassen.