i Ein Brand in einem Berliner Krankenhaus hat am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. 15 Menschen wurden verletzt. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. IMAGO/Seeliger Großeinsatz in Berlin Bett angezündet! 15 Verletzte bei Brand in Krankenhaus Ein Brand in einem Berliner Krankenhaus hat am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. 15 Menschen wurden verletzt. Eine Person schwebt in Lebensgefahr. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dichter Rauch zog am Sonntagabend durch das Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin-Lichtenberg. Die Klinik musste geräumt werden, zahlreiche Einsatzkräfte rückten an. Darüber berichtet die deutsche "Bild".

Gegen 22.10 Uhr war in einem Patientenzimmer im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte mehrere Menschen in Sicherheit und versorgte Verletzte noch vor Ort.

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Patient soll Bett angezündet haben

Insgesamt wurden 15 Personen verletzt, 13 davon leicht. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, eine weitere erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden unter notärztlicher Begleitung in andere Kliniken gebracht.

Nach den Löscharbeiten belüftete die Feuerwehr das Gebäude und übergab den Einsatzort an die Polizei. Diese ermittelt wegen des Verdachts der besonders schweren Brandstiftung. Ein Patient soll sein eigenes Bett angezündet haben.