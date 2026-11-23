Nichts geht mehr am Himmel über Belgien! Ein landesweiter Streik sorgt an diesem Montag (23. November) für massive Ausfälle im Flugverkehr. Die belgische Flugsicherung Skeyes kann zwischen 7 und 21 Uhr ihren regulären Betrieb nicht gewährleisten. Grund dafür ist, dass sich auch Fluglotsen am Streik beteiligen.
Die Auswirkungen sind bis nach Österreich spürbar: Auch die Austrian Airlines (AUA) musste Flüge streichen. Laut Flughafenwebsite wurden sämtliche Verbindungen zwischen Wien-Schwechat und Brüssel abgesagt. Zahlreiche Passagiere müssen ihre Reisepläne kurzfristig ändern.
Während des Streiks werden in Belgien ausschließlich notwendige Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge aufrechterhalten. Der reguläre Flugverkehr kommt damit nahezu vollständig zum Erliegen.
Betroffene Reisende sollten sich direkt bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Status ihrer Verbindung informieren. Auch kurzfristige Änderungen sind nicht ausgeschlossen.
Hinter dem Streik steckt ein landesweiter Protest gegen die Spar- und Reformpolitik der belgischen Regierung unter Premierminister Bart De Wever. Die Gewerkschaften werfen der Regierung vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial schwächere Menschen übermäßig zu belasten.
In Brüssel ist deshalb auch eine Großdemonstration geplant. Doch nicht nur Flugreisende bekommen die Auswirkungen zu spüren: Auch im öffentlichen Verkehr drohen erhebliche Einschränkungen. Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten ebenfalls betroffen sein.
Besonders verärgert reagieren Fluggesellschaften und Flughäfen auf die kurzfristige Ankündigung der Arbeitsniederlegung bei der Flugsicherung. Obwohl der landesweite Protesttag schon länger bekannt war, habe es zunächst keine Hinweise darauf gegeben, dass auch Fluglotsen ihre Arbeit niederlegen würden.
Laut einer Sprecherin von Skeyes sei erst am Samstagmorgen eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.
Für Flugreisende bedeutet das nun vor allem eines: Wer am Montag von Wien nach Brüssel oder in die Gegenrichtung fliegen wollte, muss umplanen. Betroffene Passagiere sollten sich direkt bei ihrer Fluggesellschaft über mögliche Umbuchungen informieren.