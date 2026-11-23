i Eine Anzeigetafel am Flughafen Brüssel zeigt zahlreiche gestrichene Flüge. Ein landesweiter Streik legt am 23. November 2026 den Flugverkehr in Belgien nahezu lahm. Reuters/Nicolas Economou Nichts geht am Montag Streik-Chaos! Alle Brüssel-Flüge ab Wien gestrichen Ein landesweiter Streik legt am Montag den Flugverkehr in Belgien nahezu lahm. Auch am Flughafen Wien-Schwechat fallen sämtliche Brüssel-Flüge aus. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 10:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nichts geht mehr am Himmel über Belgien! Ein landesweiter Streik sorgt an diesem Montag (23. November) für massive Ausfälle im Flugverkehr. Die belgische Flugsicherung Skeyes kann zwischen 7 und 21 Uhr ihren regulären Betrieb nicht gewährleisten. Grund dafür ist, dass sich auch Fluglotsen am Streik beteiligen.

Die Auswirkungen sind bis nach Österreich spürbar: Auch die Austrian Airlines (AUA) musste Flüge streichen. Laut Flughafenwebsite wurden sämtliche Verbindungen zwischen Wien-Schwechat und Brüssel abgesagt. Zahlreiche Passagiere müssen ihre Reisepläne kurzfristig ändern.

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Nur Notfälle dürfen noch fliegen

Während des Streiks werden in Belgien ausschließlich notwendige Dienste für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge aufrechterhalten. Der reguläre Flugverkehr kommt damit nahezu vollständig zum Erliegen.

Betroffene Reisende sollten sich direkt bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Status ihrer Verbindung informieren. Auch kurzfristige Änderungen sind nicht ausgeschlossen.

Gewerkschaften machen gegen Regierung mobil

Hinter dem Streik steckt ein landesweiter Protest gegen die Spar- und Reformpolitik der belgischen Regierung unter Premierminister Bart De Wever. Die Gewerkschaften werfen der Regierung vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial schwächere Menschen übermäßig zu belasten.

In Brüssel ist deshalb auch eine Großdemonstration geplant. Doch nicht nur Flugreisende bekommen die Auswirkungen zu spüren: Auch im öffentlichen Verkehr drohen erhebliche Einschränkungen. Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten ebenfalls betroffen sein.

Fluglotsen-Streik sorgt für Ärger

Besonders verärgert reagieren Fluggesellschaften und Flughäfen auf die kurzfristige Ankündigung der Arbeitsniederlegung bei der Flugsicherung. Obwohl der landesweite Protesttag schon länger bekannt war, habe es zunächst keine Hinweise darauf gegeben, dass auch Fluglotsen ihre Arbeit niederlegen würden.

Laut einer Sprecherin von Skeyes sei erst am Samstagmorgen eine erste Streikabsichtserklärung eingegangen.

Die Bilder des Tages i ?

Für Flugreisende bedeutet das nun vor allem eines: Wer am Montag von Wien nach Brüssel oder in die Gegenrichtung fliegen wollte, muss umplanen. Betroffene Passagiere sollten sich direkt bei ihrer Fluggesellschaft über mögliche Umbuchungen informieren.