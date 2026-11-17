i Dritte Runde geplatzt! Jetzt drohen Streiks im heimischen Handel. iStock Krach um mehr Geld Handels-KV: Jetzt drohen Streiks vor Weihnachten Sieben Stunden verhandelt, keine Einigung! Im Handel sollen jetzt österreichweit Betriebsversammlungen mit Streikbeschlüssen starten. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft spitzt sich der Gehaltsstreit im Handel dramatisch zu. Die dritte Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der rund 420.000 Handelsangestellten wurde am Dienstag (17. November) nach sieben Stunden ergebnislos unterbrochen.

Jetzt erhöht die Gewerkschaft GPA den Druck: In den kommenden Tagen starten österreichweit Betriebsversammlungen, bei denen vorsorgliche Streikbeschlüsse gefasst werden sollen.

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Arbeitgeber bieten nur 2,1 Prozent mehr

Laut Gewerkschaft haben die Arbeitgeber ihr Angebot nicht verbessert. Sie bieten weiterhin lediglich 2,1 Prozent mehr Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 350 Euro. Die GPA fordert hingegen 3,8 Prozent und Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen.

"Dass die Arbeitgeber weiterhin nicht einmal die Teuerung ausgleichen wollen, ist inakzeptabel. Wir erhöhen deshalb jetzt den Druck in den Betrieben", erklärt GPA-Verhandlungsleiterin Linda Keizer. Bereits vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde hatten Hunderte Handelsangestellte vor der Wirtschaftskammer in Wien für höhere Gehälter demonstriert.

"Gerade im Weihnachtsgeschäft sind die Unternehmen auf ihren vollen Einsatz angewiesen. Wer diese Leistung einfordert, muss auch bereit sein, sie fair zu bezahlen", betont GPA-Handelsvorsitzender Martin Müllauer.

Gewerkschaft verweist auf Millionenumsätze

Besonders sauer stößt der Gewerkschaft auf, dass sich die Umsätze im Handel zuletzt wieder erholt haben. Laut Wifo sind diese im Vorjahr sowohl nominell als auch inflationsbereinigt gestiegen, die Erholung setzt sich heuer fort.

Keizer verweist zudem auf die für die kommende Black Week erwarteten Millionenumsätze. Während der Handelsverband die steigende Bedeutung der Geschäfte gegenüber dem Onlinehandel bejuble, würden die Beschäftigten für ihre Leistung nicht ausreichend entlohnt.

"Wer medial Millionenumsätze feiert, kann nicht gleichzeitig den Teuerungsausgleich für genau diese Menschen zur Unmöglichkeit erklären", kritisiert die Gewerkschafterin.

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Jetzt drohen Arbeitsniederlegungen

Noch setzt die GPA auf eine Einigung am Verhandlungstisch. Die angekündigten Streikbeschlüsse sollen jedoch den Weg für mögliche Arbeitsniederlegungen freimachen.

"Gibt es auch in der nächsten Verhandlungsrunde kein substanziell verbessertes Angebot, werden gewerkschaftliche Maßnahmen folgen", warnt Keizer.