i KI-Feature "Aks Maps" kommt nach Europa: Google spricht vom größten Maps-Update seit zehn Jahren. iStock Größtes Update seit 10 Jahren Mega-Umbau: Google Maps wird jetzt völlig umgekrempelt Google bringt sein größtes Karten-Update seit über einem Jahrzehnt auch nach Österreich. Dank künstlicher Intelligenz kann die App völlig neue Dinge. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Millionen Smartphone-Nutzer in Österreich ändert sich bei der Navigation und Alltagsplanung jetzt gewaltig viel: Google rollt mit "Ask Maps" das nach eigenen Angaben größte Update für Google Maps seit über einem Jahrzehnt in über 30 europäischen Ländern aus – darunter auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Weltweit ist der neue KI-Modus damit nun in mehr als 200 Ländern und Regionen auf Android und iOS verfügbar.

Durch die Verknüpfung von Daten zu über 300 Millionen Orten und Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzern mit den Gemini-KI-Modellen soll die App komplexe Alltagsfragen beantworten, an denen herkömmliche Navis bisher gescheitert sind.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Reisepläne exportieren und Favoriten durchforsten

Statt mühsam einzelne Adressen einzutippen, lässt sich Google Maps künftig wie ein persönlicher Assistent befragen. Nutzer können so etwa nach dem schnellsten Weg zu einer Handylademöglichkeit in der Umgebung oder einem öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht für den Abend suchen.

Besonders praktisch für Nutzer mit vielen Lesezeichen: Die KI durchsucht eigene gespeicherte Listen in Sekundenschnelle – etwa auf die Frage, welches Lokal auf der persönlichen Brunch-Liste in 30 Minuten noch einen freien Tisch für fünf Personen hat.

Für Ausflüge und Urlaube erstellt Ask Maps zudem komplette, mehrtägige Routenpläne mit nummerierten Karten-Pins, Insider-Tipps aus der Rubrik "Wissenswertes vor der Reise" sowie Echtzeit-Daten zu Wetter, Mautgebühren und Parkplätzen. Fertige Reisepläne lassen sich direkt mit Freunden teilen, unterwegs spontan um Zwischenstopps ergänzen oder am Computer in Google Docs exportieren.

Wer möchte, kann Maps über die Funktion "Personal Intelligence" auch freiwillig mit seinem Gmail-Konto verknüpfen – die App erkennt dann gebuchte Flüge oder Hotelreservierungen und schlägt automatisch passende Aktivitäten oder die ideale Abfahrtszeit zum Flughafen vor.

Live-Anzeige für Öffis und Foto-Updates für Lokale

Auch für Pendler rüstet Google nach: Ein neues Live-Widget zeigt Abfahrten und Verspätungen von Bussen, Zügen, U-Bahnen oder Fähren wie auf einer digitalen Anzeigetafel in Echtzeit an. Zudem merkt sich Ask Maps auf Wunsch frühere Chat-Verläufe, sodass man eine begonnene Urlaubs- oder Ausflugsplanung jederzeit wieder aufnehmen kann.

Neu ist zudem, dass Nutzer Änderungen an Geschäften einfach im Chat melden können: Wer etwa ein Foto von einem Aushang mit geänderten Öffnungszeiten hochlädt, lässt die Daten automatisch von der KI auslesen und in Maps aktualisieren.

Die Bilder des Tages i ?

Essen bestellen und Termine buchen

Noch weiter gehen neue sogenannte "agentische" Funktionen, die Google parallel vorstellt, vorerst aber nur in den USA freischaltet: Dort kann Ask Maps auf Zuruf bereits Essen zum Abholen auf dem Heimweg bestellen – inklusive Berücksichtigung persönlicher Ernährungsgewohnheiten –, Hotels nach bestimmten Kriterien vergleichen oder online und sogar telefonisch Termine beim Friseur, in der Autowerkstatt oder beim Tierarzt vereinbaren.