i Venedig macht Urlaub für Touristen teurer. Die Ortstaxe steigt in besonders hochwertigen Unterkünften auf bis zu 9,50 Euro pro Nacht. istock Neue Gebühren für Urlauber Fast doppelt so viel! Venedig erhöht Touristensteuer Venedig macht Urlaub für Touristen teurer. Die Ortstaxe steigt in besonders hochwertigen Unterkünften auf bis zu 9,50 Euro pro Nacht. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Urlaub in Venedig wird teurer. Wer in einer besonders hochwertigen Unterkunft übernachtet, muss künftig bis zu 9,50 Euro Ortstaxe pro Person und Nacht bezahlen. Bisher lag die Obergrenze bei fünf Euro. Die Stadtregierung hat die Erhöhung auf Vorschlag von Finanzstadtrat Michele Zuin beschlossen.

Mit dem zusätzlichen Geld will die Lagunenstadt vor allem die Folgen des Massentourismus abfedern. Finanziert werden sollen damit unter anderem öffentliche Dienstleistungen, die Pflege des Stadtbildes und notwendige Instandhaltungsarbeiten.

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Gesetz macht Erhöhung möglich

Die rechtliche Grundlage stammt aus dem Jahr 2022. Demnach dürfen Provinzhauptstädte bis zu zehn Euro pro Nacht verlangen, wenn die Zahl der touristischen Nächtigungen mindestens 20-mal so hoch ist wie die Einwohnerzahl. Venedig schöpft diese Möglichkeit nun stärker aus.

Touristensteuer spült Milliarden in Kassen

Italiens Gemeinden nehmen mit der Abgabe immer mehr Geld ein. Bereits 2025 waren es insgesamt 1,172 Milliarden Euro, heuer könnten es mehr als 1,3 Milliarden Euro werden. Inzwischen verlangen 1.411 der rund 8.000 Gemeinden eine Touristensteuer, 37 davon haben sie erst seit Jahresbeginn eingeführt.

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Kritik an hohen Gebühren

Allerdings trifft die Abgabe Reisende mit kleinerem Budget oft stärker. Laut einer Berechnung des Tourismusberaters JFC kann die relative Belastung bei günstigeren Zimmern innerhalb derselben Hotelkategorie bis zu 3,5-mal höher ausfallen.

Ein Beispiel aus Florenz zeigt das Problem: Bei zwei Nächten in einem Drei-Sterne-Hotel werden sechs Euro Kurtaxe pro Person fällig. Kostet das Zimmer 114 Euro, macht die Steuer 5,3 Prozent aus. Bei einem Zimmerpreis von 413 Euro sind es hingegen nur 1,5 Prozent.