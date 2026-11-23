i Ungewöhnlicher Anblick bei einer nächtlichen Polizeikontrolle im Schweizer Kanton Solothurn: Neben der Polizei waren auch gepanzerte Fahrzeuge der Armee im Einsatz. Facebook/KapoSolothurn 45 Soldaten im Einsatz Polizei setzt Armee-Panzer für Verkehrskontrolle ein Eine Verkehrskontrolle mit Armee-Panzern? In der Schweiz rückten Polizei und Militär gemeinsam aus. Dahinter steckt eine ungewöhnliche Übung. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Verkehrskontrolle der ungewöhnlichen Art sorgte am Wochenende im Schweizer Kanton Solothurn für Aufsehen. Statt nur mit Streifenwagen rückte die Polizei auch mit Unterstützung der Armee und gepanzerten Militärfahrzeugen an. Insgesamt standen 33 Polizisten und 45 Soldaten im Einsatz.

In den Nächten auf Samstag und Sonntag kontrollierten die Einsatzkräfte an mehreren Standorten insgesamt 684 Personen und 455 Fahrzeuge. Dabei wurden zwei Menschen festgenommen.

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Vier Lenker unter Alkohol- und Drogenverdacht

Bei vier Autofahrern bestand der Verdacht, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterwegs waren. Insgesamt erstattete die Polizei 17 Anzeigen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und verhängte acht Organstrafverfügungen. Ein Fahrzeug wurde sichergestellt.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte auch von Spezialisten des Schweizer Zolls, zwei Fahrzeugexperten und einem Amtsarzt. Neben Verkehrssündern standen vor allem mögliche Einbrecher und zur Fahndung ausgeschriebene Personen im Visier.

Übung soll Zusammenarbeit stärken

Doch warum braucht die Polizei für Verkehrskontrollen überhaupt Unterstützung durch die Armee? Laut Polizei ging es bei dem Großeinsatz vor allem darum, die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften zu üben. Welche Aufgaben die Soldaten dabei konkret übernahmen, wurde nicht näher erläutert.

Brisant: Zur selben Zeit fand in der Schweiz eine groß angelegte Militärübung mit rund 2.000 Soldaten statt. Unter dem Namen "PUGIO GRANDE 26" trainierte die Schweizer Armee vom 19. bis 24. November gemeinsam mit den Polizeikräften der Kantone Solothurn und Aargau den Schutz wichtiger Infrastruktur.

Atomkraftwerk und Tanklager

Im Mittelpunkt standen unter anderem das Atomkraftwerk Gösgen und mehrere Tanklager. Das Szenario: eine angespannte Sicherheitslage knapp unterhalb der Kriegsschwelle, bei der zivile Behörden militärische Unterstützung benötigen.

Ob die ungewöhnliche Verkehrskontrolle unmittelbar Teil dieser größeren Militärübung war, ist allerdings nicht ausdrücklich bestätigt.

Die Bilder des Tages i ?

Eines steht fest: Während Autofahrer auf Alkohol und Drogen kontrolliert wurden, trainierten Polizei und Armee gleichzeitig für mögliche Krisensituationen. Dass dafür auch gepanzerte Militärfahrzeuge aufgefahren wurden, machte die Kontrolle alles andere als alltäglich.